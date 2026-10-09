Mitchell Dijks, kariyerini Tayland’da sürdürmeyecek. Sol bek oyuncusu şu anda serbest statüde bulunuyor ve bu hafta Bangkok’ta bir sözleşmeye imza atması bekleniyordu, ancak ESPN’in haberine göre bu gerçekleşmeyecek.

Dijks için aralık ayı ortasına kadar geçerli bir sözleşme hazırdı ve yaz aylarına kadar uzatma seçeneği de bulunuyordu. Ancak kulüp, sağlık kontrolünün ardından teklifi geri çekti.

BG Pathum United, Dijks’i hemen oynatmak istiyordu, ancak kontroller sırasında bir sakatlık ortaya çıktı. Bu nedenle kulüp, anlaşmadan derhal çekildi.

Dijks şu anda Endonezya’nın Bali Adası’nda bulunuyor ve burada bir evi var. Geçmişte Fortuna Sittard ve Ajax’ta da forma giyen savunmacı, Güneydoğu Asya’da bir kulüp bulmaya çalışıyor.

33 yaşındaki sol bek, kariyerinde sırasıyla Ajax, Willem II, sc Heerenveen, Norwich City, Bologna, Vitesse, Fortuna Sittard ve Vietnam ekibi Nam Dinhh FC formalarını giydi.