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Jonathan van Haaster
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Mitchel Bakker, Eredivisie’de imzayı attı: “En üst seviyede oynadı”

Transfers
NEC Nijmegen
M. Bakker

NEC, Mitchel Bakker’i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını resmi kanalları üzerinden duyurdu. Nijmegen ekibinin, bu sezonun ardından sözleşmeyi bir yıl uzatmak için tek taraflı opsiyonu bulunuyor.

26 yaşındaki Bakker, yaz aylarında Atalanta’dan ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsündeydi. Sol bek ve sol orta saha olarak görev yapabilen, ayrıca savunmanın göbeğinde de oynayabilen futbolcu, son haftalarda NEC’nin İspanya’nın Estepona kentindeki kampında takımla birlikte çalışıyordu.

Bakker son günlerde Nijmegen’de de bulunuyordu ve artık Avrupa Ligi katılımcısına resmen imza attı. Hollanda Milli Takımı’nın eski genç milli oyuncusu, Goffertstadion’da 5 numaralı formayı giyecek.

Teknik direktör Carlos Aalbers, "Mitchel en üst seviyede, Avrupa’nın üç büyük liginde oynadı" dedi. "Bu tecrübeyi Nijmegen’e getiriyor, ayrıca birçok pozisyonda görev yapabiliyor."

Bakker, Ajax altyapısından yetişti ve burada A takımda iki maçta forma giydi. 2019’da Paris Saint-Germain’e transfer oldu, daha sonra ise Bayer Leverkusen, Lille OSC ve son olarak Atalanta’da oynadı.

2022’de Bakker, Hollanda Milli Takımı’nın Dünya Kupası için geniş aday kadrosunda yer aldı. Ancak dönemin teknik direktörü Louis van Gaal, onu nihai kadroya dahil etmedi. Henüz milli takım debutunu yapmadı.

NEC ayrıca Bakker’in hemen oynama hakkına sahip olduğunu da açıkladı. Eğer teknik direktör Dick Schreuder tarafından doğrudan maç kadrosuna alınırsa, cumartesi günü onu özel bir karşılaşma bekliyor. NEC, o gün Amsterdam’da eski kulübü Ajax ile karşı karşıya gelecek.


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