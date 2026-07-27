Mısırlı milli kaleci Mohamed Abou Gabal'ın, Fas Ligi'ne transferine yaklaşmasının ardından Mısır sahaları dışındaki ilk profesyonel deneyimini yaşamaya hazırlandığı görülüyor. Bu adım, ona ismini turnuvanın tarihine yazdırma fırsatı verebilir.

Fas'ın "Sport7" sitesi, Mohamed Abou Gabal'ın mevcut transfer döneminde takıma katılmak üzere Hassania Agadir kulübü yönetimiyle prensipte anlaşmaya vardığını ortaya koydu.

Raporda, iki taraf arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve nihai anlaşmaya varılarak sözleşmelerin resmen imzalanmasının beklendiği belirtildi.

Transferin resmen tamamlanması halinde Mohamed Abou Gabal, Fas profesyonel liginde forma giyen tarihteki ilk Mısırlı kaleci olacak.

Hassania Agadir'in Abou Gabal'ı kadrosuna katmaya yönelik ilgisi, sözleşmesi sona eren asıl kaleci Bedreddine Abeer'in ayrılmasının ardından geldi. Bu durum, kulüp yönetimini onun yerine uluslararası deneyime sahip bir kaleci arayışına yöneltti.

Mohamed Abou Gabal, Mısır futbolunda dikkat çeken bir kariyere sahip. Zamalek, El-Bank El-Ahly, Smouha ve Modern Sport başta olmak üzere birçok kulübün formasını giydi.

Ayrıca Mısır Milli Takımı formasıyla 14 uluslararası maça çıktı ve 2022 yılının başında düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası serüveni boyunca Mısır'ın en öne çıkan isimlerinden biri oldu. Turnuva boyunca dikkat çekici performanslar sergileyerek milli takımın final maçına ulaşmasına katkı sağladı.