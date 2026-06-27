Mısır ve İran, çok konuşulan FIFA Pride Maçı'nda puanları paylaştı

Mısır ve İran, Cumartesi sabahı G Grubu’ndaki son grup maçında 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, Belçika’nın grup birincisi olarak Dünya Kupası’nın bir sonraki turuna yükselmesini sağladı.

Mısır ile İran arasındaki maç, ABD'nin Seattle kentinde her yıl düzenlenen Pride kutlamalarıyla aynı zamana denk geldi. Bu nedenle bu Dünya Kupası maçı, tarih kitaplarına "FIFA Pride Maçı" olarak geçecek.

Mısır kadrosunda Omar Marmoush (Manchester City) şaşırtıcı bir şekilde yedek kulübesinde yer aldı. Mohamed Salah ise ilk 11’de sahaya çıktı. FC Porto’nun forveti Mehdi Taremi, İran milli takımının en dikkat çeken oyuncusu olarak gösteriliyor.

Maçın daha beşinci dakikasında Mısır skoru açtı. Salah’ın şutu ilk etapta engellendi, ancak kaleci Alireza Beiranvand’ın topu iyi kontrol edememesi üzerine Mahmoud Saber nihayetinde topu ağlara gönderdi: 1-0.

Ardından İran daha güçlü bir oyun sergiledi ve bu, 11. dakikada bir penaltıya yol açtı. Taremi topu kendisi istedi, ancak kaleci Mostafa Shobeir penaltıyı kurtardı.

Üç dakika sonra beraberlik golü geldi. Hücuma katılan sağ bek Ramin Rezaeian, zor bir açıdan gelen topun ribaundunu ağlara gönderdi: 1-1.

İkinci yarıda her iki takım da beraberlikten memnun gibi göründüğü için çok az hareketlilik yaşandı. Yine de İran, maçın son dakikalarında bir gol atmayı başardı. Shojae Khalilzadeh skoru 1-2'ye getirdi, ancak golü uzun süren görüşmelerin ardından VAR tarafından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Ardından İran bir de üst direğe çarptı. Böylece Mısır grupta ikinci sırada yer aldı ve bir sonraki turda teorik olarak Avustralya ile karşılaşacak; İran ise şimdilik İsviçre ile bir maç oynayacak.