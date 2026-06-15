Mısır ve Belçika'nın kadroları: Hossam Hassan'dan sürpriz... Doku'nun durumu netleşti

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 7. Grubu kapsamında bu akşam Pazartesi günü Lumin Stadyumu'nda Belçika ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

İlk 11'de, son iki hazırlık maçında gösterdiği üstün performans ve her iki maçta da gol atmasıyla dikkat çeken Muhammed Salah, Ömer Marmuş ve Mustafa "Zico"dan oluşan hücum üçlüsü yer aldı.

Hossam Hassan, savunmanın ortasında Hamdi Fathi'nin yanında Yasser Ibrahim'i oynatırken, orta sahada Marwan Attia, Mohanad Lasheen ve Imam Ashour yer aldı.

Mısır milli takımının kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Mustafa Shubair.

Defans: Muhammed Hani - Hamdi Fathi - Yasser İbrahim - Ahmed Fathouh.

Orta saha: Marwan Attia - Muhannad Lashin - Imam Ashour.

Forvet: Muhammed Salah - Ömer Marmuş - Mustafa "Zico".

Yedek kulübesinde ise şu isimler yer aldı: Muhammed El-Shenawy, Mehdi Soliman, Muhammed Alaa, Tarek Alaa, Karim Hafez, Muhammed Abdel-Moneim, Rami Rabia, Hossam Abdel-Majeed, Nabil Emad "Dunga", Mahmoud Saber, Mahmoud Hassan "Trezeguet", Ahmed Sayed "Zizo", İbrahim Adel, Haytham Hassan ve Hamza Abdel Karim.

Geçen hafta kapalı antrenmanda solunum sorunları yaşamasının ardından hazırlık durumuna dair endişeler olsa da, Jeremy Doku Belçika'nın ilk 11'inde yer aldı ve Rudi Garcia, Manchester City yıldızının Mısır maçında oynayıp oynamayacağı konusunu netleştirdi.

Belçika milli takımının kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Thibaut Courtois.

Defans: Thomas Meunier - Nathan Ngui - Brandon Michiel - Timothy Castagne.

Orta saha: Yuri Tielemans - Amadou Onana - Kevin De Bruyne.

Forvet: Leandro Trossard - Charles De Ketelaere - Jérémy Doku.

Yedinci grupta Mısır, Belçika, İran ve Yeni Zelanda yer alıyor, bu da bir sonraki tura yükselecek iki takımın kim olacağı konusunda her türlü ihtimali açık bırakıyor.

Mısır milli takımı, 2018 Rusya Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez Dünya Kupası'na geri dönmeyi başardıktan sonra, Dünya Kupası tarihindeki dördüncü katılımında büyük hedeflerle turnuvaya giriyor.

Firavunlar'ın Dünya Kupası'na ilk katılımı, Mısır'ın turnuvanın finallerine katılan ilk Arap ve Afrika takımı olduğu 1934 İtalya turnuvasına dayanıyor. 2026 turnuvası, 1934, 1990 ve 2018'den sonra takımın tarihindeki dördüncü katılım olacak.

Mısır milli takımı, önceki katılımlarında Dünya Kupası'nda yedi maç oynadı, ancak galibiyet elde edemedi; iki beraberlik ve beş mağlubiyetle yetindi. Oyuncuları beş gol atarken, kalesinde 12 gol yedi. Bu durum, 2026 turnuvasını, turnuvadaki tarihsel sicilini iyileştirmek ve tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etmek için önemli bir fırsat haline getiriyor.