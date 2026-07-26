İskoç devi Celtic Glasgow, Mısır milli takım oyuncusu Heytham Hasan'ı İspanyol ekibi Real Oviedo'dan kadrosuna katmak için baskılarını sürdürüyor. Bu adım, İskoçya Ligi şampiyonunun devam eden yaz transfer döneminin perdesi kapanmadan önce Mısır'ın parlak yıldızıyla kadrosunu güçlendirme kararlılığını yansıtıyor.

İngiliz "Sky Sports" ağı resmî internet sitesi üzerinden pazar günü, İskoç tarafının, ülkesinin milli takımıyla son Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansıyla göz kamaştıran Mısırlı kanat oyuncusunu kadrosuna katma yönündeki güçlü arzusuna rağmen, iki kulüp arasındaki müzakerelerin nihai bir anlaşma formülüne ulaşmadan hâlâ sürdüğünü bildirdi.

Dünya Kupası parıltısı

Celtic, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda olağanüstü performanslar sergileyen 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya büyük önem veriyor. Öyle ki oyuncu, Mısır milli takımının tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselerek tarihî bir başarıya imza atmasına katkıda bulundu ve bu da onu birçok büyük Avrupa kulübünün radarına soktu.

Bu transfer, Hasan'ın Oviedo ile olan sözleşmesinin gelecek sezon sonunda bitmesine yaklaşılmasıyla birlikte özel bir önem kazanıyor. Bu durum, özellikle İspanyol kulübünün İkinci Lig'e düşmesinin ardından Celtic'e müzakerelerde güçlü bir koz veriyor. Oyuncunun daha üst düzeyde rekabet etmeye devam etme hedefleri göz önüne alındığında, Mısırlı yıldızın ayrılığı neredeyse kesinleşmiş görünüyor.