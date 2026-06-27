Mısır Milli Futbol Takımı’nın doktoru Dr. Muhammed Ebu’l-Ela, Dünya Kupası grup aşamasının son maçı olan ve 1-1 berabere biten İran karşılaşması sırasında sakatlanan üçlü – Muhammed Salah, Ahmed Fattouh ve Muhammed Abdülmenem – hakkındaki tartışmalara son verdi.

Abu El-Ela, Mısır Futbol Federasyonu’nun resmi Facebook sayfasında yayınlanan açıklamalarında, “Firavunlar”ın kaptanının arka bacak kaslarında kas gerginliği yaşadığını, Fattouh’un ise önümüzdeki Cuma günü 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda oynanacak Avustralya ile yapılacak kritik maçta forma giyemeyebileceğini belirtti.

Abu Al-Ela, İran maçı sırasında ağrı hissederek sahayı terk etmek zorunda kalan Salah’ın geçirdiği röntgen tetkiklerinin arka kaslarında kas gerginliği olduğunu doğruladığını açıkladı ve Mısırlı yıldızın Avustralya maçı için hazırlık amacıyla tedavi programına şimdiden başladığını belirtti.

Öte yandan, milli takım doktoru Ahmed Fattouh’un sakatlığında ciddi bir gelişme olduğunu açıkladı. Tıbbi tetkikler, Fattouh’un arka kasında yırtık olduğunu ortaya çıkardı; bu durum, Hossam Hassan liderliğindeki teknik ekibe büyük bir darbe vururken, Fattouh’un Avustralya maçına yetişmesini son derece zor hale getiriyor.

Mohamed Abdel Moneim ise ayak bileği bölgesinde şiddetli bir çürük geçirdi; ancak Abu Al-Ela, taraftarları onun durumu konusunda rahatlattı ve sağlık ekibinin onu aynı maça hazırlamak için çalıştığını vurgulayarak, yaralanmasının diğer iki takım arkadaşınınkinden daha az ciddi olduğuna işaret etti.

Bu gelişmeler, Avustralya’nın “Sugar Rush” takımıyla kader maçı oynamaya hazırlanan Mısır milli takımı için kritik bir dönemde yaşandı. Teknik ekip, 16’ya kalma şansını artırmak için büyük ölçüde Salah ve Abdülmeneim’in hazır olmasına güveniyor; aynı zamanda Fattouh’un olası yokluğunu telafi edecek alternatifler arıyor.