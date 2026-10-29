Avrupa Futbol Birliği UEFA, İspanya Milli Takımı'na, İngiltere ile UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçının geç başlaması nedeniyle yeni bir para cezası verdi. Böylece İspanya, Mısır Milli Takımı'yla oynadığı hazırlık maçında yaşanan olayların ardından Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA'nın verdiği cezadan sadece birkaç hafta sonra ek bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, daha önce Mısır maçındaki olay nedeniyle İspanya Milli Takımı'nı cezalandırma kararı almış, bir sonraki uluslararası hazırlık maçını kısmen kapalı bir statta oynamasına ve 20 bin dolar para cezasına hükmetmişti.

Geçtiğimiz mart ayında gol sesi çıkmadan berabere biten maçta, bir grup İspanya Milli Takımı taraftarı "Zıplamayan Müslümandır" gibi Müslüman karşıtı tezahüratlarda bulunmuştu.

Yeni ihlal ise geçtiğimiz eylül ayında Wembley Stadı'nda oynanan ve UEFA Uluslar Ligi'ne yükselme eleme aşamasının ilk hafta maçı olan İspanya-İngiltere karşılaşması sırasında yaşandı.

UEFA'ya bağlı Disiplin Kurulu'ndan çıkan karara göre İspanya Milli Takımı, federasyonun disiplin talimatının 11. maddesi, ikinci fıkrası, "y" bendi uyarınca "maçın geç başlaması" nedeniyle cezalandırıldı ve "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre takıma 10 bin euro para cezası kesildi.

Bu ceza, İspanya Futbol Federasyonu'nun, Mısır'la oynanan hazırlık maçında yaşananlar nedeniyle FIFA'nın verdiği önceki cezaya itiraz etme olasılığını değerlendirdiği bir dönemde geldi.

Fransa, Zidane ve Portekiz de ceza kapsamında

Maçların geç başlaması nedeniyle ceza alan tek takım İspanya Milli Takımı olmadı; kararlar Fransa ve Portekiz millî takımlarını da kapsadı, bu takımlara para cezaları verildi ve teknik direktörlerine yönelik işlemler yapıldı.

UEFA, geçtiğimiz 25 Eylül'de Türkiye ile oynanan ve Kylian Mbappé'nin attığı golle Fransa'nın 1-0 kazandığı karşılaşmanın geç başlaması nedeniyle Fransa Milli Takımı'na 10 bin euro para cezası verdi.

Avrupa Futbol Birliği ayrıca olay nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane'a bir uyarı yöneltti.

Portekiz Milli Takımı ise geçtiğimiz 27 Eylül'de Norveç ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçtaki kötü davranış nedeniyle 20 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Cezalar, UEFA'nın üç milli takıma yönelik aldığı disiplin işlemleri çerçevesinde, maçın geç başlaması nedeniyle Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'a ihtar verilmesini de kapsadı.