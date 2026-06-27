Mısır maçı sonrasında… İran, soyunma odalarına yazılı bir mesaj bıraktı

İran milli takım oyuncuları, Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Mısır milli takımıyla oynadıkları karşılaşmanın ardından soyunma odasında yazılı bir mesaj bıraktılar ve bu mesajda adil oyunun “oyunun ruhu” olduğunu vurguladılar.

İran, Seattle'da Mısır ile 1-1 berabere kalarak, 7. grupta liderlik koltuğundaki Mısır ve Belçika'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

"Sportbible" ağının aktardığına göre, bırakılan notun metni şu şekildeydi: "Biz İran'dan geliyoruz. Binlerce yıldır zaferden çok onuru ön planda tutan bir ülkeden. Bizim için futbol sadece sonuçlar için bir rekabet değil, aynı zamanda bir karakter sınavıdır."

İran Milli Takımı şunları da ekledi: “Puanlar belki birçok yolla kazanılabilir, ancak saygı kazanılmaz. Bir takım belki bir gruptan eleme turuna yükselebilir, ancak ancak dürüstlük ve onur sayesinde tarih karşısında başı dik durulabilir. Adil oyun, futbol kurallarında sadece bir satır değil, oyunun ruhudur.”

Son olarak şunları söyledi: “Seattle, misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. İran için kalplerini, seslerini ve tüm varlıklarını ortaya koyan tüm İranlılara teşekkür ederiz. İran her zaman başı dik durur.”

İran, Belçika maçı sonrasında da aynı şeyi tekrarlamış ve heyet, Los Angeles Stadyumu’nun soyunma odalarına bir mesaj daha bırakmıştı.

Önceki mesajın metni şöyleydi: “Binlerce yıl önceki eski Pers ülkesinden günümüzün medeni İran’ına kadar, İran’ın ruhu canlı ve dimdik durmaya devam ediyor. Los Angeles’a gururla geldik, onurla mücadele ettik ve haysiyetle ayrılıyoruz. Los Angeles, misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz.”

Taraftarlara yönelik mesajda ise şunlar da yer aldı: “Bu 180 dakika boyunca İran için kalbini, sesini ve ruhunu ortaya koyan her İranlıya teşekkür ederiz. Tüm uluslar arasında barış, saygı ve dostluk hakim olsun.”



