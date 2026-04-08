Mısır-İran Grubu, Dünya Kupası'na katılmak için alternatif planını açıkladı

İran Milli Takımı teknik kadrosunun yardımcı antrenörü Rahman Rezaei, savaş nedeniyle yerel liglerin askıya alınmasının devam etmesi ihtimaline karşı, "Tim Melli"nin 2026 Dünya Kupası finallerine hazırlıklarını güvence altına almak için alternatif bir strateji açıkladı.

İran'ın "Tasnim" haber ajansının aktardığı açıklamalarda Redaei, ligin tek bir coğrafi bölgede tamamlanması önerisine değinerek, "Futbol Federasyonu ve Lig Birliği tüm yönleri incelemeli ve en uygun kararı almalıdır" dedi.

Şiddetli bir tartışmanın ardından... Arbeloa, Real Madrid yıldızını takım arkadaşlarından özür dilemeye zorladı

Kesin bir şekilde... Barcelona yıldızı Arsenal ve Suudi Ligi'ni reddetti

Faslı yıldız: Güvenliğim için formamı kimseye vermem

Bu önerinin önündeki lojistik engellerle ilgili olarak Radai, "Tüm takımları tek bir yerde toplamak büyük bir zorluktur, özellikle de bu yer sadece 3 veya 4 antrenman sahası içeriyorsa, çünkü aynı yerde birçok takımın antrenman yapması, bir hafta sonra sahaların bozulmasına yol açacaktır" dedi.

Milli takım teknik ekibi tarafından önerilen çözümler konusunda Radai, yerli oyuncular için uzun süreli bir kapalı kamp düzenleme olasılığına işaret ederek şunları söyledi: "Lig oynanırsa kampta gerek kalmaz. Ancak herhangi bir nedenle ligin devam edememesi durumunda, güvenli bir yer bulunması şartıyla, oyuncuların hazırlıklarını sürdürmeleri için bir kamp düzenlemek mantıklıdır."

2026 Dünya Kupası kura çekiminde İran, Mısır, Belçika ve Yeni Zelanda ile birlikte yedinci gruba düştü, ancak Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ABD ile Kanada ve Meksika arasındaki savaşın gölgesinde, İran'ın turnuvaya katılımı henüz kesinleşmedi.