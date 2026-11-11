Mısır'ın yeni teknik direktörü önceliklerini açıkladı: Salah'a özel bir yer ayırdı

Ali Maher, Mısır Milli Takımı'nın teknik ekibinin başına geçtiği görevine, önündeki dönemin niteliğine dair net bir mesajla başladı. Zamanın darlığının, çalışma yönteminde bir değişiklik yapma girişimine engel olmayacağını vurgulayan Maher, oyuncuların potansiyeline duyduğu güvenin, vizyonunu hayata geçirmek için bir başlangıç noktası oluşturduğunu belirtti.

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Mısırlı teknik direktör, bugün çarşamba günü düzenlenen tanıtım toplantısında, milli takımın sorumluluğunu üstlenmesini kariyerinde önemli bir durak olarak nitelendirdi ve milli takımı çalıştırmanın her teknik direktörün peşinde koştuğu bir hedefi temsil ettiğini belirtti. Ayrıca Mısır futboluna ve milli takım teknik direktörüne verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye teşekkür etti.

"Sıfırdan başlamayacağız"

Maher, Hüsam Hasan önderliğindeki önceki teknik ekibe değinmeyi de ihmal etmedi ve sorumluluğu üstlendiği dönemde harcadığı emeği övdü. Yeni teknik ekibin sıfırdan başlamayacağını, bilakis önümüzdeki dönemde farklı fikir ve yöntemler getirerek elde edilenlerin üzerine inşa etmeyi hedeflediğini açıkladı.

Teknik direktör, görevi devraldığı zorlu koşullardan bahsederek, ilk maça çıkmadan önce yalnızca beş gün bulduğunu açıkladı. Hazırlık süresinin kısalığına rağmen, sahip oldukları yeteneklere dayanarak milli takım oyuncularının talimatlarını kavrayıp sahada uygulayabileceklerine olan güvenini dile getirdi ve oyuncularını Afrika kıtasının en iyileri olarak nitelendirdi.

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Maher, kulüplerdeki ve milli takımlardaki işin doğasını karşılaştırdı ve kulüpteki teknik direktörün her gün antrenman yapma, hataları düzeltme ve fikirlerini oyunculara yerleştirme fırsatına sahip olduğunu, milli takımların ise kamp dönemlerinin kısalığı ve araların açık olması nedeniyle farklı koşullar dayattığını, bunun da ayrıntıları daha karmaşık hale getirdiğini ve sürekli iletişim yöntemleri gerektirdiğini açıkladı.

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Teknik ekibin, kolektif çalışma için elverişli zamanın kısıtlı olduğu bir ortamda oyuncuların kendilerinden isteneni kolayca anlayabilmeleri için onlarla iletişim kanallarını açık tutmaya özen göstereceğine işaret etti. Maher, talimatları basitleştirmenin ve fikirleri net bir şekilde aktarmanın, uluslararası görevin doğasıyla baş etmek için bir gereklilik olduğunu düşünüyor.

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Mohamed Salah'ı nasıl görüyor?

Mohamed Salah hakkında ise, milli takım kaptanının Mısır futbolunun tanıdığı en önemli kazanımlardan biri olduğunu belirterek şöyle dedi: "Salah, Mısır futboluna gelen en iyi şey." Onun varlığının takım için büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Tüm oyuncuların milli takım formasıyla etkileyici bir iz bırakma arzusu taşıdığını ekleyerek, Mısır taraftarını mutlu edebileceklerine olan güvenini dile getirdi. Takımın geleceği hakkında konuşan Maher, her aşamanın kendine özgü gereksinimleri olduğunu ve mevcut kadroyla çalışırken öncelikle istenen hedeflere ulaşmak için eldeki unsurlardan yararlanmanın gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Mısır futbolunun sık sık değil, uzun aralıklarla istisnai bir oyuncu çıkardığına dikkat çekti; bu durum, geniş çaplı değişiklikler yapmakta acele etmek yerine şu an var olan yeteneklerin iyi değerlendirilmesini gerektiriyor. Milli takımın yaş ortalamasını düşürme meselesinin, mevcut hedeflere ulaşmak için çalışıldıktan ve eldeki grupdan yararlanıldıktan sonra daha ileri bir aşamada geleceğini, bu yaklaşımın uygulanması için bir tarih ya da yöntem belirtmeden açıkladı.

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Maher, milli takımla ilk maçından yalnızca beş gün önce görevi devraldı; önümüzdeki cuma ve salı günleri 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Malavi ile iki kez karşılaşmaya hazırlanıyor.

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