"Mısır'ın sıcağından kaç": Türk yetkiliden Salah'a Trabzon'da arsa teklifi

Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı Trabzon'a bağlı Araklı Belediye Başkanı ile bir araya getiren reklam çekimi, yerel yöneticinin oyuncuya Karadeniz'e bakan kentte bir arsa sahibi olması yönünde yaptığı ilginç davetin ardından Türk kamuoyunun gündemine oturdu. Belediye başkanı, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte Mısır'da yaşamanın zorlaşacağı konusunda oyuncuyu uyardı.

Trabzon'a bağlı Araklı ilçesinde gerçekleştirilen ticari çekim sırasında, Salah ile Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı; bu diyalog kısa sürede sosyal medya platformlarının zirvesine yerleşerek geniş bir yorum dalgası yarattı.

Türk "61saat" sitesine göre Çebi, Salah'a hitaben şunları söyledi: "Mısır her ne kadar güzel bir ülke olsa da, halkı yoksulluk çekiyor. İklim değişikliği dünyayı mahvediyor ve gelecekte yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak. Bizim bölgemiz ise yaşanabilir olacak ve iklim değişikliğinin etkilerinden daha az etkilenecek."

Belediye başkanı, şakacı bir tonla yaptığı teklifinde şöyle ekledi: "Size güzel bir arsa verelim, orada iklim değişikliğinden uzak, harika bir coğrafi konumda bir yer bulacaksınız."

Durum, iki taraf arasında dostça bir tokalaşmayla sona erdi; Muhammed Salah, belediye başkanının açıklamalarını geniş bir gülümsemeyle karşıladı, ancak teklifle ilgili resmi herhangi bir yorumda bulunmadı.

Bu buluşma, Trabzonspor'un Mısır Milli Takımı'nın kaptanıyla resmi olarak anlaştığını duyurmasından yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti. Salah'ın dünya futbolunun en önde gelen yıldızlarından biri olarak sahip olduğu konum göz önüne alındığında, bu transfer hem Türk hem de Mısır futbol taraftarları için büyük bir sürpriz oldu.