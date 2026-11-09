Barcelona'nın genç forveti Hamza Abdülkerim, Firavunlar'ın yeni teknik direktörü Ali Maher tarafından, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında oynanacak iki Malavi maçına hazırlık amacıyla belirlenen 26 kişilik kadroya seçilmesinin ardından, bu kasım ayındaki milli ara döneminde Mısır Milli Takımı'na katılmak üzere davet aldı.

İspanyol "Sport" gazetesi, Abdülkerim'in davet edilmesinin Ali Maher'in genç forvete güvenme isteğini yansıttığını, zira Hüsam Hasan'ın yerine görevi devralmasının ardından onu ilk kadrosuna dahil ettiğini ve bunun oyuncu için Mısır Milli Takımı ile yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirtti.

Mısır Milli Takımı, ilk karşılaşmasını önümüzdeki cuma günü Kahire'de Malavi karşısında oynayacak; iki takım ardından kıtasal eleme müsabakaları kapsamında aynı ayın 17'si salı günü Malavi'nin başkenti Lilongwe'de yeniden karşı karşıya gelecek.

Bu davet, Hamza Abdülkerim için uluslararası varlığını güçlendirmek ve daha fazla tecrübe kazanmak adına yeni bir fırsat anlamına geliyor; özellikle de kampta, başta Muhammed Salah ve Ömer Marmuş olmak üzere Mısır futbolunun en önemli yıldızlarından oluşan bir grupla birlikte yer alacağı için.

Gelecek maçlar EGY Africa Cup of Nations Qualification 15:00 MWI

Ali Maher ile genç forveti bir araya getiren önceki bir antrenörlük deneyiminin bulunmamasına rağmen, onu ilk kadrosuna dahil etme kararı, teknik direktörün önümüzdeki dönemde ona hesaplarında bir fırsat verme isteğini yansıtıyor; ancak iki maçta üstleneceği rolün niteliği henüz netlik kazanmış değil.

Mısır Milli Takımı, şu anda 4 puanla İkinci Grup'un lideri konumunda olup, puan durumundaki yerini güçlendirmek ve 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılma yolunda yeni bir adım atmak için iki Malavi karşılaşmasını değerlendirmeyi hedefliyor.