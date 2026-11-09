Mısır Millî Takımı'nın eski teknik direktörü Hüsam Hasan, Firavunlar'ın başından ayrılmasının ardından, Güney Afrika kulübü Sundowns'tan takımın teknik sorumluluğunu üstlenmesi için bir teklif aldı. Kulüp, önümüzdeki döneme liderlik edecek yeni bir teknik direktör arayışı içinde.

İmparatorluk basınından "Erem News" sitesinin aktardığına göre Sundowns, dün pazar günü Afrika Süper Kupası finalinde Union Alger karşısında aldığı yenilginin üzerinden 24 saatten az bir süre geçmesinin ardından Hüsam Hasan'a takımın teknik direktörlüğü için bir teklif sundu.

Güney Afrika kulübünün bu hamlesi, Afrika Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin yanı sıra Union Alger karşısında kıtasal Süper Kupa unvanını kaybetmesinin ardından geldi. Bu durum, takımı teknik kadrosunu yeniden düzenlemesi gereken bir dönemle karşı karşıya bırakıyor.

Site, Hüsam Hasan'ın Sundowns'tan gelen teklifi memnuniyetle karşıladığını, ancak şu an için konumuna ilişkin kararı ertelemeyi tercih ettiğini ve nihai kararını önümüzdeki saatler içinde vereceğini belirtti.

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Mısır Futbol Federasyonu, cumartesi günü Hüsam Hasan'ın millî takımla yolculuğunun sona erdiğini ve Firavunlar'ın teknik direktörlüğü görevinin Ali Mahir'e verildiğini açıklamış, böylece 60 yaşındaki teknik direktörün millî takımla serüveni noktalanmıştı.