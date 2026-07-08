Mısır'daki protesto sonrasında... FIFA'nın Arjantin maçı hakemliği ile ilgili ilk kararı

Bir rapora göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasındaki maçı yöneten Fransız hakem François Litxer'in hakemlik performansını, Mısır Futbol Federasyonu'nun maç sırasındaki kararlarına yönelik resmi itirazının ardından yeniden incelemeye karar verdi.

Mısır Futbol Federasyonu, maçta yaşanan büyük tartışmaların ardından, özellikle Mısır milli takımının golünün iptal edilmesi ve Arjantin'in üçüncü golünden önce Muhammed Salah'a penaltı verilmemesi gibi kararların geniş çapta eleştirilere yol açması üzerine, Litxer ve ekibinin turnuvanın geri kalan maçlarından men edilmesini talep etmişti.

Fransız L'Équipe gazetesinin haberine göre, FIFA Hakem Komitesi, hakemin teknik performansını değerlendirerek, maç yetkililerinin raporlarını inceleyerek ve tartışmalı hakem kararlarına ilişkin görüntüleri gözden geçirerek maçı baştan sona gözden geçirecek ve ardından turnuvadaki maçları yönetmeye devam edip etmeyeceğine dair bir karar verecek.

"L'Équipe", bu incelemenin Mısırlıların itirazları ve maçta yaşanan tartışmaların yarattığı büyük baskı ortamında gerçekleştirileceğini belirtti.

Raporda, Mısır Futbol Federasyonu’nun Litxer’in görevden alınması talebinin doğrudan uygulanamayacağı vurgulandı; zira hakemlerin atanması ve maçlara seçilmesi “FIFA” Hakem Komitesi’nin yetki alanına giriyor ve hiçbir ulusal federasyonun belirli bir hakeme “veto” hakkı bulunmuyor.

Buna rağmen gazete, Fransız hakemin turnuvadaki geleceğinin, Hakem Komitesi’nin maçtaki performansına ilişkin değerlendirmesine göre belirleneceğini belirtti.

Gazete, mevcut göstergelerin Litxer’in Mısır karşısındaki performansı nedeniyle dışlanmasını pek olası göstermediğini ekledi; ancak onun turnuvada kalıp kalmayacağını etkileyebilecek başka bir faktörün de olduğunu vurguladı: Fransa milli takımının turnuvada ilerlemesi. Bazı turnuvalarda, olası bir çıkar çatışmasını önlemek amacıyla, ilerleyen turlardaki maçların, milli takımları turnuvaya katılmış olan ülkelerin hakemlerine verilmemesi geleneksel bir uygulamadır.

"L'Équipe", haberini Litksir'in 2024 Avrupa Şampiyonası finalini yönetmesinin ardından uluslararası arenada hâlâ büyük bir saygınlığa sahip olduğunu ve 2024 yılının en iyi hakemi ödülüne layık görüldüğünü vurgulayarak sonlandırdı; bu da onun şu anda turnuvadan çıkarılmasının olası olmadığını gösteriyor.

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