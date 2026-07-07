Mısır, Arjantin karşısında geçerli bir golden mahrum mu kaldı?

Video hakem sistemi, Salı akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Arjantin maçında Mısır milli takımının bir golünü geçersiz saydı.

58. dakikada Mustafa Zico, muhteşem bir ribaunddan Mısır adına harika bir gol attı; bu, ilk yarıda Yasser İbrahim'in attığı golün ardından Mısır'ın ikinci golüydü.

Ancak video teknolojisi, Fransız hakem François Litxer’i olayı incelemesi için çağırdı ve hücumun başlangıcında Mısırlı oyuncu Marwan Attiya’ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

"Archivo Far" ağı, "X" hesabı üzerinden şunları söyledi: "Arjantin-Mısır maçında VAR odasından doğru bir müdahale... Attiya, Lisandro'nun dayanak ayağına bastı ve bu da onun oyuna devam etmesini engelledi."

Ağ, şöyle devam etti: “Faul var. Gol, topun kazanılmasından hemen sonra oyun kurma aşamasında atıldığı için, bu pozisyon incelemeye tabidir.”







