Bir İngiliz raporu, yarın 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanacak merakla beklenen maç öncesinde, Dünya Kupası tarihinin en ünlü anlarından birini hatırlattı; rapor, alaycı bir şekilde Lionel Messi’nin, 1986’da İngiltere karşısında eliyle gol atan efsane Diego Maradona’nın yaptığını, bu kez video yardımlı hakemlik teknolojisi varken tekrarlayabilecek mi diye sordu.

İngiliz “Sky Sports” kanalı, uluslararası kariyerinde ilk kez İngiltere ile karşılaşacak olan Messi’nin, “efsane”nin en ünlü futbol anlarını yarattığı aynı rakiple karşı karşıya kalmasının ardından, Maradona’nın izinden gitmek için yeni bir fırsat yakaladığını belirtti. Maradona, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde “el golü” ve “"Yüzyılın Golü"nü attığı 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde.

Ancak haberde alaycı bir tonla şu dikkat çekici ifade de yer aldı: “Video teknolojisi varken elle gol atmak zor olabilir, ama Mısırlı taraftarlara sorun, belki de bunu imkansız görmezler.”

Bu ifade, Dünya Kupası çeyrek finalinde Mısır ile Arjantin arasında oynanan ve Fransız hakem François Litxer’in aldığı bir dizi tartışmalı kararın ardından Mısırlı taraftarların geniş çaplı protestolarına sahne olan maçta yaşanan büyük hakemlik tartışmalarının gölgesinde geldi.

Mısır Futbol Federasyonu, Litxer’in kararlarının, özellikle Mısır milli takımının bir golünün iptal edilmesi ve Arjantin’in üçüncü golünden önce Muhammed Salah’a penaltı verilmemesi gibi kararların geniş tartışmalara yol açmasının ardından, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde resmi bir itirazda bulunarak Litxer’in turnuvanın geri kalan maçlarından men edilmesini talep etmişti.

Teknik açıdan bakıldığında, “Sky Sports” raporu, turnuvada sekiz gol atarak Kylian Mbappé ile gol krallığını paylaşan Messi’nin hâlâ Arjantin milli takımının en önemli oyuncusu olduğunu belirtiyor. Ayrıca en çok gol fırsatı yaratan, gol fırsatını değerlendiren ve derin paslar veren oyuncular listesinin de başında yer alıyor; bu da Thomas Tuchel liderliğindeki İngiltere milli takımının onu durdurma görevini turnuvanın en zorlu mücadelelerinden biri haline getiriyor.

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