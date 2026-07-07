Mısır’a karşı geri dönüşün ardından Messi: Arjantin asla pes etmez

Arjantin kaptanı Lionel Messi, bu Salı akşamı Mısır’ı 3-2 mağlup etmeden önce milli takımının zor anlar yaşadığını kabul etti ve 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mısır milli takımı 79. dakikaya kadar 2-0 öndeydi, ancak Arjantin durumu tersine çevirerek arka arkaya 3 gol attı ve Firavunlar karşısında dramatik bir galibiyet elde etti.

Messi, hakem kararlarının tartışmalara yol açtığı ve Mısır tarafının Tango'nun üçüncü golünün sayılmasına itiraz ettiği, ayrıca ikinci yarının başında Firavunlar'ın bir golünün iptal edildiği maçta ilk golün asistini yaptıktan sonra ikinci golü de attı.

Maç sonrası karışık bölgede konuşan Messi, “Özellikle bunu başarma şeklimizden dolayı turu geçmemizden mutluyum. Skor 0-2 iken durum çok zordu ve maçı lehimize çevirmek çok etkileyiciydi” dedi.

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, Messi şunları ekledi: "Çok zorlandık, ama bu Dünya Kupası ve rekabet çok şiddetli. Maçın gidişatı göz önüne alındığında, bu galibiyet herkes için bir rahatlama oldu."

Inter Miami’nin Amerikalı yıldızı sözlerine şöyle devam etti: “0-2 geriden gelmek kolay değil, ama bu takım asla pes etmez.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Koti (Romero)’nun erken bir gol atması (79. dakika) bizim için şans oldu, bu da bize biraz ekstra zaman kazandırdı.”

Son olarak şunları söyledi: "Takımın bugün başardığı şey inanılmaz. Taraftarların bu turu geçmemizi ve yaptıklarımızı hâlâ kutluyor olmalarından dolayı çok mutluyum."

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde, son 16 turundaki son maçta Kolombiya ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşmanın galibi ile karşılaşacak.



