Miroslav Stoch'un testi pozitif çıktı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Slovakyalı futbolcu Miroslav Stoch'un testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Miroslav Stoch'un tesi pozitif çıktı.

Bir dönem ve 'da da oynayan Stoch, Instagram hesabından yaptığı açıklamada testinin pozitif çıktığını duyurdu.

30 yaşındaki Slovak futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım" ifadelerini kullandı.