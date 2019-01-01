Miroslav Stoch yeniden PAOK'ta

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Miroslav Stoch, eski takımı olan Yunan ekibi PAOK'a geri döndü.

Miroslav Stoch, ikinci kez PAOK'a transfer oldu.

'nin eski futbolcusu Stoch, iki yıl boyunca oynadığı Slavia Prag'dan ayrılıp PAOK'a gitti.

29 yaşındaki Slovak futbolcunun 1.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında PAOK'a gittiği belirtildi.

2017'de Fenerbahçe'den 1 milyon euroya Slavia Prag'a transfer olan Stoch, 2013-14 sezonunda kiralık olarak PAOK forması giymişti.

Stoch, geçtiğimiz sezon Prag ekibiyle toplam 49 maça çıkarken 14 gol ve 13 asist kaydetti.