Miroslav Stoch yeniden PAOK'ta
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Miroslav Stoch, ikinci kez PAOK'a transfer oldu.
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stoch, iki yıl boyunca oynadığı Slavia Prag'dan ayrılıp PAOK'a gitti.
29 yaşındaki Slovak futbolcunun 1.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında PAOK'a gittiği belirtildi.
2017'de Fenerbahçe'den 1 milyon euroya Slavia Prag'a transfer olan Stoch, 2013-14 sezonunda kiralık olarak PAOK forması giymişti.
Stoch, geçtiğimiz sezon Prag ekibiyle toplam 49 maça çıkarken 14 gol ve 13 asist kaydetti.