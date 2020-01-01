Mircea Lucescu'nun yeni adresi Dinamo Kiev

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen teknik adam, Ukrayna ekibiyle 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

ekiplerinden Dinamo Kiev, deneyimli teknik adam Mircea Lucescu'yu teknik direktörlük görevine getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada 74 yaşındaki teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Rumen teknik adam kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı özlemiştim. Birçok başarı yaşadığım bu ülkeye geri dönmek istedim. Burada taraftarlarla aramda çok iyi ilişkiler var. Gelenekleri olan, kaliteli oyunculara sahip bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Umarım burada yapacağım çalışmalardan memnun kalırlar ve Dinamo ile başarılar yaşarız." dedi.

Daha fazla takım

'de daha önceden ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, son olarak görev yaptığı Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan ayrıldıktan sonra bir takım çalıştırmamıştı.