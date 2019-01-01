Mircea Lucescu'dan Dorukhan Toköz'e mesaj: Böyle devam et

Beşiktaş'taki performansıyla büyük bir çıkış yakalayan Dorukhan Toköz'e, A Milli Takım yolu açıldı.

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının büyük bölümünde istediği kadar süre alamayan Dorukhan Toköz, ikinci yarıda adeta Beşiktaş'ın bir numaralı ismi oldu.

Siyah-beyazlıların ligde çıktığı son 3 maçta 3 gollük performans sergileyip çıkışını sürdüren Dorukhan'a A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’dan da müjdeli haber geldi.

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Fanatik' in haberine göre; Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu aracılığıyla Dorukhan’a mesaj gönderdi ve kendisini gelecek ay başlayacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçlarının kadrosuna dahil etmeyi planladığını iletti. Havutçu, Lucescu’nun yönlendirmesi doğrultusunda Dorukhan’ın performansından memnun kaldıklarını söyledi ve genç oyuncudan aynı tempoyla devam etmesini istedi.