Mircea Lucescu, Vodafone Park'ın kapısından döndü
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Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran Mircea Lucescu, Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde ses getirecek bir karara imza attı.
Spor Arena'dan İsmail Er'in haberine göre, geçmişte her iki takımın da teknik direktörlüğünü yapan Lucescu, derbiyi Vodafone Park'ta izlemekten son anda vazgeçti.
Siyah beyazlı takımdaki geleceği tartışılan Abdullah Avcı'yı zor durumda bırakmak istemeyen Rumen teknik adam, stadyumdan ayrılarak evinin yolunu tuttu.
Lucescu'nun tercümanı Sinan Serhatlıoğlu'na "Beşiktaş çok zor durumda. Maça gelirsem yanlış anlaşılır." dediği öğrenildi.