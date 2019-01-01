Transfer

Mircea Lucescu, Sion'un başına geçmeye hazırlanıyor

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A Milli Takım'ın başından ayrıldığından beri boşta olan Lucescu, kariyerine İsviçre'de devam edecek.

Mircea Lucescu, İsviçre'nin Sion kulübüyle anlaştı. Yeni görevine başlamaya hazırlanan Lucescu, 2 Ocak'ta Sion'a resmen imza atacak.

Sion Başkanı Christian Constantin, Rumen teknik direktörle anlaştıklarını açıklarken; "Lucescu, İsviçre'ye gelecek. 2 Ocak'tan itibaren bizimle birlikte olacak" açıklamasında bulundu.

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Sion'un eski oyuncusu Herea ise, "Lucescu ve Constantin'in iyi arkadaş olduğunu biliyorum ve birlikte iyi bir takım kuracaklarını düşünüyorum" yorumunda bulundu.

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Sion, İsviçre Ligi'nde 10 puanla 7. sırada yer alıyor.

 

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