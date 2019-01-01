Mircea Lucescu, Sion'un başına geçmeye hazırlanıyor
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Mircea Lucescu, İsviçre'nin Sion kulübüyle anlaştı. Yeni görevine başlamaya hazırlanan Lucescu, 2 Ocak'ta Sion'a resmen imza atacak.
Sion Başkanı Christian Constantin, Rumen teknik direktörle anlaştıklarını açıklarken; "Lucescu, İsviçre'ye gelecek. 2 Ocak'tan itibaren bizimle birlikte olacak" açıklamasında bulundu.
Sion'un eski oyuncusu Herea ise, "Lucescu ve Constantin'in iyi arkadaş olduğunu biliyorum ve birlikte iyi bir takım kuracaklarını düşünüyorum" yorumunda bulundu.
Sion, İsviçre Ligi'nde 10 puanla 7. sırada yer alıyor.