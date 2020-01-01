Mino Raiola: Pogba, Solskjaer'in malı değil!

Menajer Mino Raiola, Paul Pogba için ‘O, Manchester United’a ait’ diyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e sert çıktı.

Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Pogba’nın ’a dönebileceğini ima eden menajer Mino Raiola’ya transferde son sözün kendilerinde olduğunu hatırlatmıştı.

Solskjaer yaptığı açıklamada “Paul Pogba bizim oyuncumuz, Mino’nun değil” ifadelerini kullanmıştı.

Instagram üzerinden Solskjaer’e yanıt veren Raiola, “Paul (Pogba) benim değil. Ancak Solskjaer’in malı da değil. Bir insana sahip olamazsınız. Umarım Solskjaer, Paul’un kendisinin tutsağı olduğunu söylemeye çalışmıyordur. Solskjaer benim söylediklerim hakkında yorum yapmadan önce söylenenlere daha hakim olmalı” diye konuştu.

Daha fazla takım

Pogba’nın olası transferi konusunda söylediklerini ifade özgürlüğü olarak nitelendiren Raiola, “Sanırım bu zamana kadar Solskjaer’e fazla iyi davrandım. O, geçtiğimiz yaz Paul’a söylediklerini hatırlasın. Bence endişelenmesi gereken başka şeyler var” dedi.