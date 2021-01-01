Mino Raiola: Haaland'ı transfer edebilecek 10 takım var

Norveçli yıldız Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun transfer sürecine değindi.

Dünya futbolundaki birçok üst düzey yıldızın menajerliğini yapan Mino Raiola, temsilciliğini yaptığı Erling Haaland'ın önümüzdeki 10 yılın en iyi oyuncusu olacağını söyledi.

Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi yıldızların yaşlarının ilerlemesine dikkat çeken Raiola, "Haaland'ın yaptıklarını Haaland'ın yaşında başarmak için gerçekten de çok düzey bir oyuncu olmak gerekiyor" dedi.

Genç yıldızın adının karıştığı transfer haberlerine de değinen Raiola, "Şu anda Haaland'ı kadroya katabilecek maddi güce sahip 10 takım var. Bu takımların dördü İngiltere'de" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 25 maçta rakip fileleri 28 defa sarsan Norveçli yıldızın adı sıklıkla Barcelona, Real Madrid, Chelsea ve Manchester City ile anılıyor.