Minamino: Klopp'un ilk sözlerini unutamıyorum

Liverpool'un yeni transferi Takumi Minamino, teknik direktör Jürgen Klopp'un kendisine söylediği ilk sözleri unutamadığını belirtti.

Takumi Minamino, teknik direktör Jürgen Klopp'un kendisine ilk geldiği sırada istediği şekilde oynayabileceğini söylediğini açıkladı.

Japon futbolcu, Red Bull Salzburg takımından 8.5 milyon euro karşılığında ara transfer döneminde kadrosuna dahil olmuştu.

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25 yaşındaki oyuncu, takıma ilk geldiğinde Klopp'un kendisine tavsiyelerde bulunduğunu ve bunları asla unutmayacağını belirtti. SkySports'a konuşan Minamino, "Klopp'un bana ilk söylediği şeyleri unutamam. Takıma katıldıktan 2-3 gün sonra bana, istediğim her şekilde oynayabileceğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

"Bir futbolcu olarak onun bunları bana söylemesi beni çok mutlu etti. Oyuncuları motive etme konusunda çok iyi. Onun bu tavrının karşılığını maçlarda; hatta antrenmanlarda dahi vermek istiyorum."

Yeni takımının Premier Lig şampiyonluğuna adım adım ilerliyor olmasına ilişkin yorumda bulunan Minamino şunları aktardı:

"Bu takımda olmaktan dolayı elbette çok mutluyum; ama şampiyon olacağımız henüz kesin değil. Bunu yüzde yüz netleştirmek için tüm gücümle takıma katkı sağlamak istiyorum."

"Takımdaki herkes beni çok hoş karşıladı, özellikle Naby Keita ve Sadio Mane. Almanca konuşan futbolcuların olması da bana çok yardımcı oluyor."

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"Başka İngiliz ve Alman kulüpleri de beni istemişti. Liverpool'u seçme nedenim, çocukluğumdan beri burada oynamak isteyişimdi. Başka takımları reddetmem için başka bir sebebe ihtiyaç duymadım."

"Steven Gerrard ve Fernando Torres, Liverpool'da en sevdiğim futbolculardı."