Milyonluk teklif: Youssef En-Nesyri Rusya Ligi'nin radarında

İttihad forveti Faslı Youssef En-Nesyri, önümüzdeki kış transfer döneminde kendisiyle anlaşmak isteyen Rusya Ligi kulüplerinden birinin ilgi listesine girdi.

Türk gazeteci Ekrem Konur, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Rus kulübü CSKA Moskova'nın önümüzdeki kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için En-Nesyri'yi ilgi odağının zirvesine koyduğunu belirtti.

Türk gazeteci, Rus kulübün İttihad'ı Faslı forvetinden vazgeçmeye ikna etmek amacıyla 15 milyon dolar değerinde bir teklif sunmaya niyetli olduğunu açıkladı.

Ancak Suudi kulübün bu görüşmelere ilişkin tutumu, teklifi kesin olarak reddetmek ya da anlaşmayı resmi olarak sonuçlandırmak için müzakerelere girmek açısından hâlâ belirsizliğini koruyor.

En-Nesyri'nin menajeri Fahad Sarah, daha önceki açıklamalarında Faslı forvetin önümüzdeki kış transfer döneminde İttihad'dan ayrılmak için halihazırda teklifler aldığını, ancak Suudi kulübe odaklanmayı tercih ettiğini doğrulamıştı.

Faslı forvet, İttihad'a geçen kış transfer döneminde Türk ekibi Fenerbahçe'den gelerek katılmış ve Fransız forvet Karim Benzema'nın geleneksel rakip Hilal'e transferinin yerini doldurmuştu.

En-Nesyri, bu sezonun başından itibaren Alman teknik direktör Jens Wiesing yönetiminde dikkat çeken performanslar sergilemeyi başardı; onunla birlikte çıktığı 16 maçta 8 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.

Bu etkileyici performanslar, 29 yaşındaki oyuncunun, 2026 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'na katılmamasının ardından, mevcut milli ara döneminde Fas kadrosuna davet edilmesine yol açtı.