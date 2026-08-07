Milyonluk anlaşma: Excelsior, kulüp tarihinin en pahalı satışlarından birine imza attı

Gyan de Regt, Voetbal International'ın haberine göre Excelsior'dan ayrılarak Holstein Kiel'e transfer olmak üzere. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, cuma akşamı SC Cambuur'a karşı oynanan maçta (0-4 galibiyet) büyük ihtimalle Rotterdam ekibi adına son maçına çıktı. Kulüp bu transferden yaklaşık iki milyon euro gelir elde edecek.

Excelsior ile Holstein Kiel, De Regt'in transferi konusunda tam anlaşmaya vardı. Hücum oyuncusunun şimdi 2. Bundesliga ekibiyle kişisel şartlarda anlaşması ve ardından sağlık kontrolünü başarıyla geçmesi gerekiyor.

Holstein Kiel, De Regt'i uzun süredir takip ediyordu ve şimdi ilgisini somut adıma dönüştürdü. Geçen sezon 2. Bundesliga'yı 12. sırada tamamlayan ekip, transfer için harekete geçme kararı aldı ve Excelsior'u da bu transfere onay vermeye ikna etti.

De Regt'in ayrılığı, Excelsior için önemli bir mali kazanç anlamına geliyor. Kanat oyuncusu bir yıl önce Vitesse'den bonservissiz gelmişti ve bu nedenle Kralingen ekibine, başarılı bir yılın ardından, iddialara göre iki milyon euro kazandıracak.

Bu bedelle De Regt, Excelsior tarihinin en pahalı giden transferleri arasına giriyor. Rotterdam'daki mevcut sözleşmesi 2027'nin ortasına kadar devam ediyor.

De Regt, Vitesse'den geldikten sonra Excelsior'daki ilk sezonunda güçlü bir performans sergiledi. Gelişimi Almanya'da da gözden kaçmadı ve bunun ardından Holstein Kiel onu transfer etmek için ciddi adım atma kararı aldı.

De Regt, cuma akşamı SC Cambuur deplasmanında da ilk 11'de başladı. Excelsior maçı 0-4'lük net bir skorla kazandı ve hücum oyuncusu 85. dakikada oyundan alındı.

Kişisel görüşmeler ve sağlık kontrolü sorunsuz geçerse, De Regt kariyerine Almanya'da devam edecek.