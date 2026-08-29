Tottenham, bu sezon kendi sahasında oynadığı ilk maçta bugün cumartesi günü konuğu Newcastle'a (0-2) yenilerek Premier Lig'de üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Böylece Roberto De Zerbi yönetiminde zor bir başlangıç yaşarken, Newcastle güçlü sonuçlarını sürdürerek puan tablosunda üçüncü sıraya yükseldi.

Geçen hafta Liverpool ile 2-2 berabere kalmasının ardından kazandığı özgüvenden yararlanan Newcastle, başlangıçta ev sahibi üzerinde büyük bir baskı kurdu. Ardından Tottenham kontrolü yeniden ele almaya ve fırsatlar üretmeye başladı, ancak fileleri havalandırmayı başaramadı.

Mathys Tel, 15. dakikada Tottenham adına skoru açmaya çok yaklaştı, ancak Newcastle kalecisi Lukas Horniczek güçlü şutunu kurtardı. Ardından Pedro Porro, 17. dakikada ceza sahası içindeki karışıklığın ardından bir fırsatı daha harcadı.

Tottenham'ın girişimleri sürdü. Horniczek, 36. dakikada Robertson'ın şutunu kurtardı, ardından bir dakika sonra Van Hecke'nin kafa vuruşunda yeniden parladı ve ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda Newcastle, maçın başında fırsatları harcamasının bedelini ödemedi; Anthony Elanga, 62. dakikada Dedic'in ceza sahası içindeki pasının ardından skoru açmayı başardı. Şutu önce sağ direğe çarptı, ardından filelere gitti.

Newcastle üstünlüğünü pekiştirmek için fazla beklemedi; Yoane Wissa, 72. dakikada bir korner sonrası harika bir akrobatik vuruşla ikinci golü ekledi. Böylece teknik direktör Matthias Jaissle'nin takımı maçı kazanarak 3 yeni puan topladı.

Bu sonuçla Newcastle, lig tablosunda üçüncü sıraya yükselirken, Tottenham ilk iki haftada ikinci mağlubiyetini alarak sezonun takım açısından en kötü başlangıcını yaşadı.

Maç, Mısırlı Omar Marmoush'un Tottenham forması altındaki ilk çıkışına da sahne oldu. Böylece takım, gidişatı hızlıca düzeltmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı.