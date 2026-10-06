Suudi Arabistan Roshn Ligi, geçen 2025-2026 futbol sezonunda daha önce benzeri görülmemiş birçok başarıya imza attı.

Geçen sezon Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde Al-Nassr kulübü, geleneksel rakibi Al-Hilal ile son haftaya kadar süren çetin bir rekabetin ardından 7 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

Suudi Arabistan Roshn Ligi Birliği, resmi "X" hesabı üzerinden geçen sezon elde edilen bazı başarıları açıkladı. Bunların başında, turnuvanın piyasa değerinin 4,6 milyar riyale yükselmesi geliyordu.

Bunun yanı sıra, geçen sezon Suudi Arabistan Ligi'nin canlı yayın izlenme sayısı toplamda 198 milyon izlenmeye ulaşarak bir önceki 2024-2025 sezonuna kıyasla yüzde 52'lik bir artış gösterdi.

Suudi Arabistan Ligi'nin takipçi sayısı da, bir önceki 2024-2025 sezonundaki duruma kıyasla yüzde 44'lük bir artışla 23 milyon takipçiye ulaştı.

Öte yandan, Suudi Arabistan Ligi, 2023-2024 sezonuna kıyasla büyüme oranı yüzde 12,45 iken, bir önceki 2024-2025 sezonuna kıyasla yüzde 11,5'lik bir toplam gelir elde etti.

Teknik düzeyde ise Suudi Arabistan Ligi, Asya kıtasının zirvesindeki tahtını korumaya devam etti ve kıta ligleri arasında sıralamada birinci sırada yer almayı sürdürdü.

Ayrıca Suudi Arabistan Ligi, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda en çok temsil edilen altıncı lig oldu.

Suudi Arabistan Ligi Birliği Genel Kurulu'nun, önümüzdeki dönemde yapılabilecek bazı değişiklikleri görüşmek üzere, iki yılı aşkın bir aradan sonra bugün salı öğleden sonra kulüplerle bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtelim.