Eğer Etihad Stadyumu'nun dışında bir Manchester City taraftarına Rui Pinto adını ansanız, bu isim büyük olasılıkla kayda değer bir tepki almazdı. İngiliz taraftar bu adamın kim olduğunu bilmeyebilir, hatta belki de adını daha önce hiç duymamıştır. Fakat kulübünün onun ne yaptığını çok iyi bildiğine hiç şüphe yok.

Avrupa futbolunun en tartışmalı figürlerinden birine dönüşen Portekizli bilgisayar korsanı Pinto, kulüpleri, oyuncuları ve menajerleri sarsan sızıntıların arkasındaki beyin oldu; bu sızıntıların yankısı, İngiltere Premier Lig tarihinin en büyük mali davalarından birinin merkezine kadar ulaştı.

Bilgisayarının ekranı arkasından Pinto, çok büyük miktarda gizli belge ve elektronik mesaja ulaşmayı başardı, ardından bunların bir kısmını meşhur "Football Leaks" adlı sitesi üzerinden yayımladı. Bundan sonra soruşturmalar, mahkemeler, hapis ve tanık koruma programlarından oluşan uzun bir yolculuk başladı.

Manchester City, bu sızıntılarda belgeleri ortaya çıkan en dikkat çekici kulüplerden biriydi. Kulübün sponsorluk anlaşmaları ve mali ödemelerle bağlantılı iç yazışmaları ifşa edildi; bu bilgiler daha sonra kulübün mali kurallara uyumu konusundaki büyük tartışmanın bir parçası hâline geldi.

Davanın yansımaları sürerken, Pinto kendisini futbolun kendisini aşan bir hikâyenin merkezinde buldu: O, bilgileri yasadışı bir yolla çalan bir suçlu mu, yoksa kapalı kapılar ardında olup bitenleri kamuoyuna açıklayan bir ihbarcı mı?

"BBC Sport", bu hikâyenin arkasındaki adamı aramak için Avrupa'yı dolaştı; eski öğretmenlerinden biriyle, onun bir ihbarcı olarak koruma hakkını savunan bir Portekizli siyasetçiyle, sızıntılarla ilgilenen gazetecilerle ve Manchester City'nin eski bir mali danışmanıyla görüştü; ayrıca mahkeme oturumlarından birini yakından takip etti.

Bilgisayar karşısında erken yaşta bir yetenek

İlk bakışta, Portekiz'de mütevazı koşullarda büyüyen bir çocuğun, yıllar sonra Avrupa futbolunun en tartışmalı kişilerinden biri hâline gelebileceğini hayal etmek zor. Ancak Rui Pinto'nun eski coğrafya öğretmeni Mário Falcão, onu okul yıllarındaki hâliyle hâlâ hatırlıyor.

Falcão, Pinto'nun "tamamen sıradan bir öğrenci" olduğunu, nazik ve bir ölçüde sosyal biri olduğunu, ancak abartılı ölçüde dışa dönük olmadığını söylüyor. Öğretmenleriyle ilişkisi iyiydi; derslere sık sık gelmemesine rağmen babası okul işlerini yakından takip ediyordu ve bu, sonunda okulunu kolayca tamamlamasına yardımcı oldu.

Ancak açıkça dikkat çeken bir yönü vardı: bilgisayarlarla ilgilenmedeki yeteneği. Falcão şöyle diyor: "Kesinlikle, bilgisayarda çok yetenekliydi. Odaklandığında ders konularına yönelik yaptığı bütün çalışmalar mükemmeldi."













Eski öğretmenine göre Pinto, akranlarınınkine tamamen benzeyen bir hayat yaşıyordu; spor kulübüne gidiyor, McDonald's restoranlarına takılıyor ve sıradan bir gencin ayrıntılarını yaşıyordu.

Portekiz'in ikinci büyük şehri Porto'nun karşısında, Douro Nehri'nin diğer yakasında yer alan "Vila Nova de Gaia" bölgesinde büyüdü. Orada, iki yanında cepheleri fayanslarla kaplı ve kiremitli çatıları olan evlerin sıralandığı bir sokakta çocukluğunun bir bölümünü geçirdi.

Okulu "Escola Secundária Almeida Garrett" ise yöre halkı arasında iyi bir üne sahipti; hatta bazıları ona "Üniversite" adını takmıştı.

Babası Francisco, antika ticaretine geçmeden önce bir ayakkabı fabrikasında çalışıyordu; Pinto ise on bir yaşındayken annesini kaybetti. Falcão, eski öğrencisinin yıllar sonra mahkeme koridorlarında ve dünya medyasında tanınan bir isim hâline geleceğini asla hayal etmemişti.

2019 yılında Pinto'nun kimliği "Football Leaks"in kurucusu olarak ortaya çıktığında, bu, öğretmenleri ve tanıdıkları için büyük bir şok oldu. Falcão şöyle diyor: "Büyük bir sürpriz yaşadık. Böyle bir şeyin olabileceğini ya da onun hukuki sorunlarla karşılaşabileceğini hayal etmiyorduk."

Ardından öğrencisinin hayatında yaşanan büyük dönüşümü açıklamaya çalışarak şöyle diyor: "Belki bu, gençliğin pervasızlığıyla, bilgisayar kullanmadaki ustalığıyla ve belki de kulübe duyduğu aşırı bir tutkuyla ilgiliydi."

Pinto, Porto taraftarıydı ve belki bu aidiyet bazı davranışlarında rol oynadı, ancak eski öğretmeni bunun sadece bir kulübü desteklemenin ötesine geçmiş olabileceğini düşünüyor. Ve ekliyor: "Belki de gençlerin çoğu zaman hissettiği o adalet ihtiyacını da hissediyordu."

Porto'dan dünyaya: Football Leaks'in doğuşu

2015 yılında Pinto, hayatını sonsuza dek değiştirecek adımı attı. Amacının "futbolun gizli yüzünü" ortaya çıkarmak olduğunu söylediği Football Leaks sitesini kurdu.

Başlangıçta, sitenin arkasındaki kişinin kimliğini kimse bilmiyordu. "John" adında bir takma ad kullanıyordu ve gazetecilerle iletişim kurmaya, belgeleri onlara aynı anda hem merak hem de şüphe uyandıran bir şekilde göndermeye başladı.

Pinto'nun iletişim kurduğu ilk kişi, Portekizli gazeteci António Varela oldu. Varela bugün o anı, dün yaşanmış gibi hatırlıyor. Portekiz spor gazetesi "Record"un haber merkezinde çalıştığı sırada, "Football Leaks"ten bir elektronik posta ulaşmadan önce, 2015 yılının Eylül ayının sıradan bir günüydü.

Siteye girdi ve sürpriz muazzamdı. Varela şöyle diyor: "Daha önce ne duyduğum ne de okuduğum bilgilerin miktarına inanamadım. Bu meselenin son derece önemli olduğu sonucuna vardık." Ancak bu materyallerle ilgilenmek kolay değildi. Gazeteciler, bilgilerin yasadışı bir yolla elde edildiğinin farkındaydı; bu da karmaşık bir etik ve hukuki ikilem yarattı.

Yine de Varela, bilgileri yayımlamanın kamu yararıyla ilgili bir mesele hâline geldiğini gördü. Şöyle diyor: "Football Leaks'in bilgileri yasadışı bir yolla elde ettiğini fark ettik. Ancak bilgiler siteye bir kez yayımlandığında, kamuya açık bilgi hâline geldi. Bunu görmezden gelemezsiniz. Etik açıdan mesele karmaşık, ancak kamu yararının etik yön karşısında önceliği vardır."

Manchester City tek hedef değildi

Pinto yolculuğuna Manchester City'yi hedef alarak başlamadı ve İngiliz kulübü onun sızıntılarının tek kurbanı değildi. Başlangıçta, yayımlanan materyaller Portekiz'deki yerel meselelere odaklanıyordu; bunların arasında Benfica'yla, hatta Pinto'nun bizzat desteklediği kulüp olan Porto'yla bağlantılı belgeler de vardı.

Ancak işler kısa sürede küresel boyutlara ulaştı. Futbolun en büyük yıldızlarının, en meşhur kulüplerinin ve menajerlerinin adlarıyla bağlantılı belgeler ve elektronik mesajlar ortaya çıktı; bunların arasında Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar da vardı.

Ardından sızıntıların kapsamının muazzam ölçüde genişlediği an geldi. Pinto, Alman "Der Spiegel" dergisinden gazeteci Rafael Buschmann'a güvendi ve ona güvenebileceğini hissettiği anda, önünde devasa belge hazinelerini açtı; onunla on milyonlarca dosya paylaştı.

"Der Spiegel"in Hamburg'daki merkezinde bir gazeteci ekibi, materyalleri inceleyip analiz etmeye ve bilgileri birbirine bağlamaya başladı; bunun sonucunda futbol dünyasının en tartışmalı soruşturmalarından birçoğu ortaya çıktı.

Veri analizi konusunda uzman gazeteci Christoph Winterbach da ekip üyelerinden biriydi. Winterbach, bu muazzam miktardaki belgeyle ilgilenmenin, bir spor gazetecisi için başlangıçta bir rüyaya benzediğini söylüyor.

Müzakerelerin yürütüldüğü gerçek e-postaları görmenin ve perde arkasında olup biteni ortaya koyan belgeleri incelemenin olağanüstü bir deneyim olduğunu ekliyor.













Ancak bilgilerin boyutu büyük bir sorumluluk dayattı. Gazeteciler, herhangi bir bilgiyi yayımlamadan önce belgelerin doğruluğundan emin olmak ve onları doğru bağlamına yerleştirmek için çapraz doğrulama işlemleri yapmak, yazılımlardan yararlanmak ve veri analizine başvurmak zorundaydı. Ve temel soru her zaman şuydu: Materyaller özgün mü? Ve bunları yayımlamak kamu yararına hizmet ediyor mu?

Pinto'nun sunduğu şey yalnızca sınırlı sayıda dosya değildi. Soruşturmaya göre, Der Spiegel'e ve Avrupa Araştırmacı Gazetecilik İş Birliği ittifakı kapsamındaki diğer medya kuruluşlarına 3 terabayttan fazla bilgi sundu.

Bu, yaklaşık binlerce Britannica Ansiklopedisi nüshasına denk gelen muazzam bir veri hacmiydi. Bilgilerin boyutundan daha önemlisi ise etkisiydi. Zira belgeler yalnızca mali ayrıntıları ya da iç yazışmaları ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda gazetecilere futbol endüstrisinin bazı bölümlerinin kamuoyunun gözünden uzakta nasıl yönetildiğine dair nadir bir pencere sundu.

İşte burada Pinto'nun kişiliği üzerine asıl tartışma başladı. Amaç gerçeği ortaya çıkarmak mıydı? Yoksa bu bilgilere ulaşmak için kullandığı yöntem, sızıntıların sonuçları ne olursa olsun onu bir suçlu mu yapıyordu?

Kahraman mı, hırsız mı?

Pinto'nun hikâyesinin ulaştığı her yerde, birbiriyle keskin biçimde çelişen bakış açıları ortaya çıktı. Eski Portekizli siyasetçi ve diplomat, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Ana Gomes, Pinto'yla hapishanede görüştü ve mahkemelerinden birinde onun lehine tanıklık etti.

Gomes, bu adamın kovuşturmayı değil, bir ihbarcı olarak korunmayı hak ettiğini düşünüyor. Lizbon'da, Pinto'nun ortaya çıkardıklarının son derece önemli olduğunu söyledi ve onu Portekiz'in en önemli ihbarcısı olarak nitelendirdi.

Özellikle diğer Avrupa makamlarının yolsuzluğu ve suçları kovuşturmasını mümkün kılan bilgilere ulaşmasına yardımcı olduğu için, onun adli makamların ve cezai soruşturmaların bir müttefiki olarak muamele görmesi gerektiğini düşünüyor.

Kulübün e-postalarının ele geçirilmesinin ardından Manchester City hakkındaki tutumu sorulduğunda, cevabı doğrudandı: "Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Eğer saklayacak bir şeyleri yoksa, sorunları ne?"

Ancak bu bakış açısı üzerinde bir uzlaşı yok. Emekli gazeteci José Carlos Freitas, insanların çoğunun Pinto'ya bir hırsız olarak baktığını, bazılarının ise onda "Robin Hood"a benzer bir figür gördüğünü, çünkü futboldaki ticari işlerin karanlık yüzü olarak nitelendirdiği şeyi ortaya çıkardığını söylüyor.

Pinto'yla ilgilenen ilk gazetecilerden biri olan Varela ise onu ortada bir yere konumlandırıyor. Pinto'nun bilgileri yasadışı bir yolla elde ettiğini, ancak aynı zamanda Avrupa futbolu hakkında karanlık bir tablo sunduğunu ve bilgilere ulaşmak için kullanılan yöntem yasadışı olsa da bunu topluma bir hizmet olarak değerlendirdiğini söylüyor.

Hapis, koruma ve daimî bir hayalet

Pinto'ya karşı tutum ne olursa olsun, kimliğinin ortaya çıkmasının ardından gelen yıllar hiç de kolay olmadı. 2019 yılında Macaristan'da tutuklandı ve Portekiz'e teslim edildi; o zamandan bu yana hücre hapsi ve ev hapsi de dâhil olmak üzere çeşitli aşamalardan geçti, ardından bir tanık koruma programına dâhil oldu.

Portekiz'deki ilk yargılamasında, aralarında şantaj girişimi, verilere yasadışı erişim ve yazışma gizliliğinin ihlali de bulunan suçlamalardan hüküm giymesinin ardından, 2023 yılında hakkında dört yıl ertelenmiş hapis cezası verildi.

Birkaç ay sonra Fransa'da ayrı bir yargılamayla karşılaştı; bu yargılama, altı ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlandı. Ancak hikâye burada bitmedi. Geçen yılın Ocak ayında Pinto'nun en son yargılamaları Lizbon'da başladı ve oturumun ayrıntıları, hayatında yaşanan değişimin boyutunu ortaya koymaya yetiyordu.

Mahkemeye tanık koruma ekibinin üyeleri eşliğinde geldi; onlardan ikisi, sıkı güvenlik önlemleri arasında oturum boyunca mahkeme salonunda kaldı. Uzun kollu mavi bir gömlek, kot pantolon ve kahverengi bir ayakkabı giymişti; meşhur saç modeli ve biraz da yüz kılıyla.

Sakin bir şekilde, çoğu zaman donuk bir yüz ifadesiyle oturdu ve yalnızca bazı kişisel bilgilerini teyit etmesi istendiğinde konuştu. İkamet adresi sorulduğunda, güvenlik nedeniyle bunu açıklayamayacağını belirtti.













Bu önlemler, kurşun geçirmez yelek giydiği ve binanın çatısına keskin nişancıların yerleştirildiği ilk yargılamasından daha az sertti.

Mahkemede, davanın basit olduğunu ve tüm bu tartışmalara gerek olmadığını düşünenler de vardı. Benfica kulübünün avukatı Rui Patrício, Pinto'yu "ne fazla ne eksik, bir hırsız" olarak nitelendirdi ve bilgileri yasadışı yollarla elde ettiğini vurguladı.

Mahkeme dışında, iddialarının basit olduğunu söyledi: Pinto bir "bilgisayar korsanı"ydı ve yaptığı şey, ortaya çıkardığı sonuçlarla mazur gösterilemeyecek bir suçtu. Ancak savunma avukatı Francisco Teixeira da Mota, müvekkilini örnek bir figür olarak sunmaya çalışmadı.

Aksine, mahkemede Pinto'nun "ne bir kahraman ne de bir aziz" olduğunu kabul etti, ancak aynı zamanda ortaya çıkardığı şeyin topluma faydalar sağladığını vurguladı. Böylece soru askıda kaldı: Yöntem yasadışıyken, ortaya çıkarılan bilgiler kamu yararı açısından gerçek bir değere sahip olabilir mi?

Manchester City: Pinto'yu yeniden gündeme getiren dava

Football Leaks'in başlamasından bu yana yaklaşık on yıl geçmesine rağmen, sızıntıların etkileri hâlâ mevcut. En dikkat çekici sonuçlarından biri de İngiltere Premier Lig'in Manchester City'ye karşı açtığı davadır; bu dava, ligin tarihindeki en büyük ve en önemli mali davalardan biri sayılıyor.

Yargılama oturumlarından birinin ardından Pinto'nun hukuk ekibiyle yapılan görüşme sırasında, bir tanık koruma programı altında olmasına rağmen, davayı yakından takip ettiği açıkça ortaya çıktı.

Manchester City davasının sonucunun müvekkili için önemi sorulduğunda avukatı, bu meselenin onun için önemli olduğunu söyledi; çünkü Pinto, özellikle İngiliz kulübüyle ilgili olmak üzere önemli bilgilerin ortaya çıkarılmasında bir rol oynadıktan sonra son derece zor bir hayat yaşıyor ve saklanmak zorunda kalıyor. Pinto'nun, yaptığı şeyin gerçek bir etkisi olduğunu ve ortaya çıkardığı bilgilerin bir değişim yarattığını hissetmek istediğini ekledi.

Buna karşılık, Manchester City'nin eski mali danışmanı Stefan Borson, Pinto'nun rolüne ilişkin değerlendirmesinde daha temkinliydi. Bu adamın "özgürlüğü savunan bir kahraman" olarak sunulmaması gerektiğini söyledi ve yaptığı şeyin cezai bir eylem olduğunu, bu nedenle yargılandığını vurguladı.













Borson, bu türden bilgisayar korsanlarının kimi zaman kendilerini bir savunma stratejisinin parçası olarak ifade özgürlüğünün savunucuları olarak sunabileceğini, ancak belgeler bir kez kamuoyuna çıktığında, onlarla ilgilenme sorumluluğunun makamların yetki alanına girdiğini düşünüyor.

Sonuçta, Rui Pinto hakkındaki görüşler kökten farklılaşabilir. Kimileri onu, elde etme hakkı olmayan bilgilere ulaşmak için suçlar işleyen bir bilgisayar korsanı olarak görüyor; kimileri ise onu, futbol endüstrisinin gizli bir yönünü kamuoyuna açıklayan bir ihbarcı olarak değerlendi