Trabzonspor bu akşam 19.45'te UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile tarihinde ilk kez karşılaşacak.

Neler Olmuştu?

Trabzonspor, bu akşam UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci maçına çıkacak. Macaristan ekibi Ferencvaros'a 3-2 kaybeden Karadeniz ekibi, Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında da 3-2 mağlup gelmişti. Bugün Sırbistan temsilcisi Crvena Zvezda karşısında galibiyet almak isteyen Trabzonspor kötü gidişata bir son vermek için çabalayacak.

Abdullah Avcı ne söyledi?

Karşılaşma öncesi hem Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı hem de Kızılyıldız teknik direktörü Miloš Milojević basının karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Trabzonspor'un genel durumu hakkında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı şu şekilde konuştu: Bence takım savunmasından çok, hücumdayken savunma güvenliğinde problem yaşıyoruz. Son iki maçta, takım savunmasının temellerini attık. Türkiye'de hep en az gol yiyen takımları oluşturduk ve bunu savunma yaparak oluşturmadık."

"Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Motivasyon bunun küçük bir parçası. Sahada yaptığımız tekrarlar önemli. Toplamda 10 resmi maç oynadık. Geçen hafta 3 deplasman yaptık. Bu kolay değil. 7-8 oyuncumuz da değişti. İyi bir takımız. Geçen sezon yaptığımızdan daha iyisini yapabiliriz. Bu konuda iddialıyım."

"Üstümde bir baskı hissetmiyorum. Trabzonspor taraftarları bize sadece çok güzel duygular hissettirdi. "

"21 ay sıkışmış bir enerji var. Bence o biraz boşalsın, insanlar rahatlasınlar. Belki bu eleştirilerden cebimize koyabileceğimiz şeyler de çıkar. Günlük, anlık sonuçlarla yaptıklarımızı bir anda yıkıp atamayız. Bizim yolumuz uzun."

Miloš Milojević ne söyledi?

Crvena Zvezda'yı çalıştırmaya yeni başladığını belirten teknik adam açıklamasında, Trabzonspor karşısında Monaco maçından daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını belirtti. Sırbistan ekibi Monaco karşısında 1-0 mağlup gelmişti. Belgrad ekibi, yurt liginde en son Novi Pazar karşısında sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Türkiye Ligi'ni takip ettiğini vurgulayan Milojevic; "Gomez, Bakasetas, Trezequet gibi iyi oyuncular var." şeklinde konuştu.

Daha önce Alanyaspor forması giymiş stoper, Nemanja Milunovic ise "Bu statta oynadım Trabzonspor taraftarlarının desteğini, stattaki mükemmel atmosferi biliyorum." şeklinde açıklama yaptı.

Sırp basınından Sportklub'da yer alan habere göre ise Milojevic açıklamasını "Trabzon'a saygı duyuyorum, çok kaliteli bir takım ama yaptıklarımıza ve oyuncularımıza inanmamak için hiçbir sebep yok." sözleriyle noktalandırdı.