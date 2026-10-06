Milos Kerkez, öfkeli Macar taraftarlar tarafından ölümle tehdit edildi

Milos Kerkez, Macar futbolseverlerin gözünde kendini hiç sevdiremedi. Liverpool’un sol beki hatta tehdit ediliyor; birçok Macar medya kuruluşu bunu yazıyor.

Kerkez, Macaristan Milli Takımı’yla son derece çalkantılı bir milli maç dönemi geçiriyor. Sol bek, 25 Eylül’de Ukrayna’ya karşı oynanan ilk maçta forma giydi ve burada bir arbedenin içinde kaldı.

Bunun ardından Kerkez’in babası Sebastijan, Instagram’da fon müziği olarak Rus rap grubu AK-47’nin Russian Paradise adlı şarkısının yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Ukrayna’da bu paylaşım, savaşta Rusya’ya destek olarak görüldü. Bunun üzerine Myrotvorets sitesi hem Milos’u hem de babasını, Rus saldırganlığını ve Ukraynalı sivillerin öldürülmesini destekledikleri suçlamasıyla Ukrayna’nın düşmanları listesine ekledi.

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İki hafta sonra Kerkez bir kez daha gündemde. Geçen cuma Gürcistan’a karşı galibiyet golünü atmış olsa da sarı kart gördü ve bu nedenle Ukrayna’ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçında cezalı duruma düştü.

Bunun üzerine Macaristan Futbol Federasyonu, kamptan ayrılmasına ve kulübüne dönmesine izin verdi ancak eski AZ oyuncusu bunu yapmadı.

Kerkez, İngiltere’ye geri uçmamaya karar verdi ve pazartesi akşamı doğum yeri olan Sırbistan’daki bir amatör maçta görüntülendi.

Kerkez, Sırbistan’da doğdu ancak Macar büyükannesine verdiği söz nedeniyle Macaristan adına oynuyor. Ukrayna karşısında Macaristan Milli Takımı’nı desteklemek için statta bulunmaması ama buna karşın Sırbistan’da olması, birçok Macar’ı oldukça rahatsız etti.

Bu durumda Sırbistan ile Macaristan arasındaki yüklü tarih de etkili oldu. Olay, kendisine yönelik ölüm tehditlerine kadar vardı. Dışişleri Bakanı Anita Orbán da bunu kınadı: Macar vatandaşı Milos Kerkez’in damgalanmasını ve kendisine yönelik her türlü tehdidi kesin bir dille reddettiğini söyledi.