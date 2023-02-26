Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş Kulübü üyeliğini bırakma kararı aldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, bir yazılı açıklama yaparak genel başkanlarının artık siyah-beyazlı ekibin üyesi olmadığını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli olan depremler nedeniyle 44 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek saygısızlık yapıldığını söyledi.
İsmail Özdemir'in açıklaması şu şekilde:
"Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur.
"Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır.
"Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."