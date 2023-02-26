Bahçeli, siyah-beyazlı ekibin taraftarlarının yapmış olduğu tezahürat sonrasında aksiyon aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş Kulübü üyeliğini bırakma kararı aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, bir yazılı açıklama yaparak genel başkanlarının artık siyah-beyazlı ekibin üyesi olmadığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli olan depremler nedeniyle 44 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek saygısızlık yapıldığını söyledi.

İsmail Özdemir'in açıklaması şu şekilde:

"Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur.

"Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır.

"Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."