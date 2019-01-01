Millilerden 94 yıl sonra bir ilk!

Andorra karşısında 2-0'lık skorla kazanan ay yıldızlılar, 1925'ten bu yana yapamadığını gerçekleştirdi

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu son maçında konuk olduğu Andorra'yı Enes Ünal'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Grubunu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan milliler, 2. sıraya yerleşerek turnuva biletini aldı.

Bu galibiyet, aynı zamanda A Milli Takım'ın 94 yıl sonra bir ilke imza atması anlamına geliyordu.

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122 - 15 Mayıs 1925'ten bu yana ilk kez (5G 4M), Milli Takımı'nın galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısını geçti (122G 121M). 🇹🇷. pic.twitter.com/Dw5xQZAQvF — OptaCan (@OptaCan) November 17, 2019

Bu sonucun ardından 122. galibiyetini elde eden ay yıldızlılar, Opta verilerine göre 1925'ten bu yana ilk defa mağlubiyet sayısını geride bıraktı.

Toplamda 243. kez saya çıkan milliler, 94 yıl sonra çıktığı maçların yarısından fazlasını kazanmış oldu.

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde 4. kez katılacak.