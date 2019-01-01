Avrupa Şampiyonası Eleme

Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

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Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşacak olan Türkiye'de teknik direktör Şenol Güneş 27 kişilik kadroyu açıkladı.

Türkiye A Milli Takım'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ve 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Sinan Bolat

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Defanslar: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram

Orta sahalar: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci

Forvetler: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman

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