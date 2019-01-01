Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
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Türkiye A Milli Takım'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ve 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Sinan Bolat
Defanslar: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram
Orta sahalar: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci
Forvetler: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman