Milli Takım'da Cenk Tosun şoku

Antrenmanda sakatlanan 28 yaşındaki forvet, A Milli Takım'ın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Cenk Tosun şoku yaşanıyor.

Antrenmanda sakatlanan tecrübeli golcü, yarın oynanacak İzlanda maçı ve pazar günü oynanacak Andorra maçlarında görev yapamayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Maalesef Cenk'in sakatlığı var. Çok iyi hazırlanmıştı. Ama futbol böyle bir şey. Elimizde olan tüm oyuncular ile en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.