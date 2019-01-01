Milli Takım, EURO 2020 maçlarını nerede oynayacak?
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Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) İtalya, İsviçre ve Galler ile A Grubu'nda yer aldı.
A Grubu’ndaki karşılaşmalar İtalya’nın Roma ve Azerbaycan’ın Bakü kentlerinde oynanancak.
Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu futbolseverlerin Roma'da maç izlemeleri için İtalya vizesi almaları gerekiyor. Azerbaycan ise vize istemiyor.
Milli Takım, turnuvanın açılış maçında 12 Haziran günü Roma’da İtalya ile karşı karşıya gelecek.