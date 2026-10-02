Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, takımını son derece yoğun bir fikstürün beklediğinin ve tüm oyuncularına tam hazır bir şekilde ihtiyaç duyacağının, özellikle de bugüne kadar etkisi daha az olanlara ihtiyaç duyacağının farkında.

Katalan "Sport" gazetesine göre Flick kararında net: Bu sezon büyük kupalar yalnızca on bir ilk on bir oyuncuyla değil, hazır tam bir kadronun rekabetçi ritmini korumakla kazanılır.

Bu doğrultuda Alman teknik direktör, Blaugrana soyunma odasına net bir mesaj gönderdi: Pillerinizi şarj edin ve ara dönemden faydalanın, ancak tam bir odaklanmayla dönün; herkes hazır olsun, çünkü rotasyon geliyor.

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Enerji toplamak için dokuz günlük tam dinlenmenin ardından Barça'nın spor tesisinde kalan oyuncu grubuna gelince, talimatlar yalnızca dinlenmekle sınırlı değildi. Teknik ekip, bu oyuncuların tazeliklerini ve milli takımlarıyla yorucu dakikalar geçiren takım arkadaşlarının sahip olduğu aynı fiziksel hazırlığı korumalarını sağlamak için bireysel çalışmaya yönelik belirli planlar hazırladı.

Bu uzun ara dönem alışılmadıktı ve Benjamin Kugel liderliğindeki fiziksel kondisyonerlerin hedefi, bu oyuncuların döndüklerinde takım antrenmanları olmadan uzun günler geçirdiklerini hissetmemelerini sağlamaktı.

Her şey Barcelona'yı bekleyen yoğun fikstür etrafında dönüyor. Haftada iki maç temposundaki bu çılgın ritim, Flick'i kadroyu rotasyona sokmaya zorlayacak.

Ufukta son derece zorlu duraklar var; bunların arasında Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile karşılaşma büyüklüğünde deplasmandaki Avrupa yükümlülükleri, Türkiye'de Galatasaray ile karşılaşmak için yapılacak zorlu seyahat ve tüm bunların yanı sıra Real Madrid karşısında beklenen büyük randevu: 25 Ekim'de oynanacak El Clasico yer alıyor.

Yedeklerin zamanı

Sezon başında, büyük bir süreklilik yakalayamayan ya da takımın oynadığı sekiz resmi maçta henüz ilk on birde yer almayan oyuncular vardı. Gabriel Jesus, Hamza Abdülkerim ve Bryan Fariñas gibi oyuncular bu sezon hiçbir maça ilk on birde başlamadı; geçmiş sezonlarda Flick ile önemli roller üstlenen Alejandro Baldé ve Gavi gibi oyuncuların dakikaları ise sınırlıydı.

Flick, bugüne kadar olduğu gibi sahaya çıkma vakti geldiğinde tüm grubun hazır ve yüzde yüz hazır olmasının gerekli olduğunu düşünüyor. Örneğin Jesus, aralıklı olarak oynadı ve iki gol attı; "Sport"'a göre aradan sonra davet edilenler listesinde yer alması bekleniyor.

Bryan Fariñas'ın durumu ise özel, zira sezon başında davet listelerinden eksik kalmaya alışkındı. Flick, yaz transfer döneminde oyuncunun Girona'ya transferini, yeteneklerine olan güveni nedeniyle bizzat durdurmuş ve özellikle birçok oyuncunun milli takımlarıyla geçirdikleri bu haftaların ardından yaşadığı yorgunlukla birlikte, fırsatının er ya da geç geleceği konusunda ona güvence vermişti.

"FIFA virüsü"

Teknik ekip, bu aranın beraberinde getirdiği risklerin, ister aşırı fiziksel yük ister uzun seyahatler açısından olsun, tamamen farkındaydı. En kötü tahminler, Brezilya milli takımıyla oynadıktan sonra sakatlanarak dönen Raphinha ile gerçekleşti.

Getafe maçının yaklaşmasıyla birlikte Alman teknik direktör, riske girmemek adına Brezilyalı oyuncuyu dinlendirmeyi düşünebilir; bu, aynı zamanda Jesus veya Hamza gibi oyunculara ilk on birde oynama kapısını ardına kadar açan bir aksilik.

Ancak yorgunluk kanatlarda da büyük, zira Lamine Yamal ve Anthony Gordon milli takımlarıyla büyük bir baskıya maruz kaldı; aynı şey, Cubarsí, Cancelo ve Xavi Espart'ın pek çok dakika oynadığı savunma hattı için de geçerli.

Eric García ise hafif bir rahatsızlık hissetmesinin ardından erken dönen oyunculardan; dolayısıyla onun durumuna da temkinli yaklaşma kararının alınıp alınmadığı belli olacak.



