Portekizli süperstar Ronaldo, milli aranın ardından yeni Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

NE OLDU? Milli aranın başlamasıyla birlikte Real Madrid'in eski yıldız forveti, Euro 2024 J Grubu elemelerinde Slovakya ve Lüksemburg ile oynayacakları mücadelelerde Portekiz Milli Takımı adına iki maçta da yer almayı bekliyordu.

Portekizli süperstar, Slovakya ile oynanan maçta sarı kart aldığı için Lüksemburg karşılaşmasında sahaya çıkamadı. Ancak Ronaldo milli takımda kalmaya devam etti.

Milli aranın ardından takımı Al-Nassr'a dönen Ronaldo, antrenmanlara başladığı için oldukça mutlu olduğunun altını çizdi.

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BÜYÜK RESİM: 38 yaşındaki oyuncu, Al-Nassr'daki ilk dört maçında altı gol atmasının yanı sıra dört de asistle sezona harika bir başlangıç yaptı.

Ancak Al-Nassr ilk beş maçta sadece dokuz puan toplayarak pek de iyi bir başlangıç yapamadı.

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli süperstar, 16 Eylül Cumartesi günü Al-Raed deplasmanında oynayacakları maçta Al-Nassr formasıyla sahada olacak.