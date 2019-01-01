Milli ara Falcao'ya yaradı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü, lige verilen arayı özel programla çalışarak değerlendirdi.

, Radamel Falcao'yu uzun süren uğraşların ardından transferin son gününde transfer etmişti.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre takımla beraber hazırlık dönemi geçiremeyen ve transfer döneminde tam verimle idman yapamayan Kolombiyalı, aşil tendonunda ağrılar yaşadı.

Ağrıları sebebiyle takımla antrenmanlara çıkamayan Falcao'ya milli ara çare oldu.

Yıldız oyuncu liglere verilen arada ağrıları için tedavi görürken bir yandan da özel programla çalışmalarını sürdürdü. 10 gündür takımla antrenmanlara çıkmayan Kolombiyalı forvet bu haftadan itibaren idmanlarda takıma katılacak.

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Teknik direktör Fatih Terim de yıldız oyuncusunu tam olarak hazır olmadan sahada görmek istemiyor.

Bu sebeple deneyimli antrenör Falcao'nun karşılaşmasında oynayıp oynamayacağına maç günü karar vermeyi düşünüyor. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçında ise kesin olarak görev alabilecek.

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı ilk maçta gol atmayı başarmıştı.