Milla: Barcelona ve Real Madrid arasındaki tek fark Messi

Geçmişte Barcelona ve Real Madrid formalarını terleten Luis Milla, kupa ve ligdeki El Clasico'lardan önce iki takımı değerlendirdi.

Hem Barcelona hem de Real Madrid adına mücadele etmiş isimlerden Luis Milla, Lionel Messi'nin iki takım arasındaki tek kalite farkı olduğunu iddia etti.

İki takım önce hafta arasında Kral Kupası'nda, hemen ardından La Liga'da karşı karşıya gelecek.

El Clasico'nun iki tarafı adına da sahaya çıkmış olan Luis Milla, merakla beklenen randevular öncesinde Messi'nin iki ekip arasındaki en önemli fark olduğunu belirtti.

Goal'e konuşan Milla, "Bu maçların favorisi olmaz. İki takım arasında gördüğüm somut tek fark Messi." yorumunda bulundu.

İki takımın son durumlarına ve Şampiyonlar Ligi'ndeki şanslarına da değinen Milla, "Real Madrid, Barcelona ve Atletico deplasmanlarında iyi durumda gözüktü. Levante ve Girona karşısında konsantre olmakta zorlandılar. Barcelona için iyi olan şey ise Messi. Herkesin dengesini bozabiliyor. Yine de her ikisinin de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek için aşama kaydetmesi gerek." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile Barcelona arasındaki Kral Kupası yarı final rövanş maçı 27 Şubat Çarşamba akşamı TSİ 23:00'te, La Liga mücadelesi ise 2 Mart Cumartesi TSİ 22:45'te oynanacak. İki maç da Santiago Bernabeu'da olacak.