Militão, Real Madrid'i Mallorca'nın talebine karşı uyarıyor

Real Madrid'in Brezilyalı savunma oyuncusu Éder Militão, sahalara geri dönmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, sezonun kritik aşamasında "Los Blancos" ile yeniden forma giymeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Brezilyalı stoper, geçen yıl 7 Aralık'ta Santiago Bernabéu'da Celta Vigo ile oynanan maçta sol bacağındaki diz bağlarında meydana gelen yırtılmadan kurtuldu.

Militão'nun önümüzdeki Cumartesi günü Son Moix Stadyumu'nda Mallorca ile oynanacak La Liga maçında Real Madrid kadrosuna geri dönmesi bekleniyor.

Militão, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi tarafından aktarılan "Real Talks" programının son bölümünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Saha ne kadar çok sahada olursam, her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. Tekrar oynamayı büyük bir heyecanla bekliyorum."

28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, "Real Madrid forması giymenin değerini çok iyi biliyoruz ve böyle bir takımda oynamak büyük bir onur" diye ekledi.

Ayrıca kişisel standartları hakkında da konuşan Militão, "Eğer işler %100 yolunda gitmiyorsa, bir sonraki maçta aynı hatayı tekrarlamamak için sıkı antrenman yaparım" dedi.

Militão şöyle devam etti: "Saha dışında da kendine dikkat etmelisin ve oynamıyor ya da sakatlıktan iyileşiyor olsan bile her zaman en iyi durumda olmalısın."

Ve ekledi: "İster ikili mücadelelerde, ister top kazanmada, ister duran toplarda olsun, hem savunmada hem de hücumda her zaman gelişmeye çalışıyorum."

Brezilyalı savunma oyuncusu, küme düşme potasında bulunan Mallorca ile oynanacak bir sonraki maçın zorluğuna dikkat çekerek, "Onlar çok baskı yapıyorlar ve son ana kadar oynuyorlar, bu yüzden her zaman tetikte olmalıyız" dedi.