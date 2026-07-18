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Milano, resmi açıklama: Berkay Karaca ameliyat oldu, kulübün açıklaması

AC Milan

Bu hazırlık kampında Ruben Amorim tarafından birinci takıma dahil edilen savunma oyuncusu

Milan, resmi bir basın açıklamasıyla, Milan Futuro’da forma giyen 2006 doğumlu genç savunma oyuncusu Berkay Karaka’nın, sağ ayağındaki IV. metatars kemiğindeki sorunu gidermek amacıyla bugün bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Aşağıda basın açıklamasının içeriği yer almaktadır.

RESMİ AÇIKLAMA: BERKAY KARACA

"AC Milan, Berkay Karaca'nın sağ ayağındaki IV. metatarsal kemiğindeki kırığı tedavi etmek üzere Varese'de ameliyat olduğunu duyurur. Rossoneri takım doktoru Andrea Bulgheroni'nin de hazır bulunduğu ameliyat, Dr. Carlo Montoli ve ekibi tarafından gerçekleştirildi ve mükemmel bir şekilde sonuçlandı. Defans oyuncusu taburcu edildi ve Milanello'da rehabilitasyon sürecine başladı."

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