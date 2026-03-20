Milano, en fazla süre alan oyuncu Modric: Geleceği ne olacak?

Luka Modrić, bu sezon Serie A'da Milan'ın en fazla süre alan saha oyuncusu (2366 dakika). 1985 doğumlu oyuncu, tam beş sezondur, yani 2020/21 sezonundan beri (o sezon 2743 dakika) tek bir ligde bu kadar fazla süre almamıştı. Bu bilgiyi Opta aktarıyor.





GELECEK - Hırvat oyuncunun geleceği ne olacak? Şu anda kimse bunun cevabını bilmiyor. Ya da daha doğrusu, bir kişi biliyor: sadece kendisi, ama belki o da bilmiyor. Eski Real Madrid oyuncusunun şu anda sadece iki önceliği var: Milan ve İtalya'daki bu ilk sezonunu en iyi şekilde tamamlamak ve ardından Hırvatistan milli takımıyla Dünya Kupası'nı düşünmek. Milan'da kalıp kalmayacağına iki farklı zamanda karar verebilir: ligin bitimi ile Dünya Kupası'nın başlangıcı arasında ya da Hırvatistan'ın ABD'deki turnuvası sona erdiğinde.