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Grafica CM Loftus Cheek Milan deluso 16.9Calciomercato/Getty Images

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Milano: Cardinale, Tomori ve Loftus-Cheek’in satışlarından ne kadar gelir elde etmeyi planlıyor?

AC Milan
Transfers

Milan, iki İngiliz oyuncu transfer listesinde: İşte elde edilebilecek gelir

Milan’da kadro değişiklikleri devam ediyor. Ruben Amorim, Gerry Cardinale ve stratejik ekiple birlikte transfer piyasasında bir devrim başlatıyor: Amaç, Portekizli teknik direktörün 3-4-2-1 sistemine dayalı futbol felsefesine uygun bir takım kurmak.


Takımdan ayrılacak isimler arasında kesinlikle İngiliz oyuncular Fikayo Tomori ve Ruben Loftus-Cheek yer alıyor; her ikisinin de sözleşmesi 2027’de sona eriyor. Coventry’nin yanı sıra diğer İngiliz kulüplerinden de teklifler geldi: Rossoneri, savunma oyuncusu için 15 ila 20 milyon euro arasında bir rakam almayı hedeflerken, eski Chelsea yıldızı için ise en az on milyon euro almayı hedefliyor.

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