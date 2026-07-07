Milano: Cardinale, Tomori ve Loftus-Cheek’in satışlarından ne kadar gelir elde etmeyi planlıyor?

Milan’da kadro değişiklikleri devam ediyor. Ruben Amorim, Gerry Cardinale ve stratejik ekiple birlikte transfer piyasasında bir devrim başlatıyor: Amaç, Portekizli teknik direktörün 3-4-2-1 sistemine dayalı futbol felsefesine uygun bir takım kurmak.





Takımdan ayrılacak isimler arasında kesinlikle İngiliz oyuncular Fikayo Tomori ve Ruben Loftus-Cheek yer alıyor; her ikisinin de sözleşmesi 2027’de sona eriyor. Coventry’nin yanı sıra diğer İngiliz kulüplerinden de teklifler geldi: Rossoneri, savunma oyuncusu için 15 ila 20 milyon euro arasında bir rakam almayı hedeflerken, eski Chelsea yıldızı için ise en az on milyon euro almayı hedefliyor.