Milan'ın zor aşkı Rakitic

Milan Rakitic'i, Rakitic de Milan'ı istiyor. Ancak iki taraf arasındaki ücret farkı transferi düşündürüyor.

'da ilk 11'deki yerini kaybeden Ivan Rakitic'in önümüzdeki yıl takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Calcio Mercato'ya göre, Hırvat oyuncu gelecek sezon 'da oynamaya sıcak bakıyor. Ancak bu transfer göründüğü kadar kolay değil.

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Rakitic, Barcelona'da yıllık kazancı olan 7.8 milyon euro'luk ücret talebinin karşılanmasını bekliyor. Ancak İtalyan ekibinin eli bu kadar bol değil.

Katalanlar ayrıca yıldız oyuncu için 35 milyon euro da bonservis ücreti istiyor.

Rakitic bu sezon sadece 1 maçında ilk 11'de başlarken toplamda 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 kez sahaya çıktı. Hırvat oyuncu bu maçlarda 1 asist yaptı.