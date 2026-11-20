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Milan, Virgil Van Dijk'ı gözüne kestirdi. Sportitalia'nın haberine göre İtalya'da da doğrulanan bu ilgi gerçek: Liverpool'un stoperi ve Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı, Milan'da özellikle savunma hattında birçok şeyin değişebileceği 2027 yazı için somut bir hedef.

Ocak 2018'de Southampton'dan 75 milyon sterlin, kur karşılığıyla 80 milyon avroyu aşan bir bedelle Anfield'a gelen eski Groningen ve Celtic oyuncusu, özellikle liderlik açısından takıma seviye atlatabilecek deneyimli bir isim olarak görülüyor. Ancak Milan forması giymesi için birkaç koşulun bir araya gelmesi gerekiyor.

Bunların ilki, tüm kulvarlarda şu ana kadar 386 maça çıkıp 36 gol attığı Liverpool'dan ayrılması. Sözleşme durumu iyi biliniyor ve kulübün içinde de dışında da yoğun biçimde tartışılıyor: van Dijk'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor ve oyuncu uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Şu anki isteği Beatles'ın şehrinde kalmak. Breda doğumlu 1991'li oyuncu, Hollanda Milli Takımı kampında, "Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Bakalım ne olacak, paniğe kapılmıyorum. Her zaman yaptığım şeyi yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Liverpool henüz kararını vermedi. Görüşmeler sürerken yeni anlaşmanın süresi ve maaş masadaki başlıca konular. Liverpool 2028'e kadar bir yıllık uzatma ve buna ek olarak bir yıl daha uzatma opsiyonu öneriyor. Kulüp, mevcut maaşı olan brüt yaklaşık 21 milyon sterlinin, kur karşılığıyla net 13 milyon avronun üzerinde bir tutarın, belirgin biçimde altında bir ücret teklif etmeye hazır.

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İngiltere'de yazılanlara göre Southampton'ın eski lideri 2029'a kadar sürecek bir sözleşme istiyor ve maaşında büyük bir indirime razı değil. Milan şimdilik gelişmeleri izliyor. Oyuncunun ekibine ilgisini iletti ancak Hollandalı futbolcunun önceliklerini biliyor. Liverpool ile anlaşma sağlanmazsa bir girişimde bulunup yazılı teklif sunacak. Cardinale, Liverpool'un 4 numarasının belki de en büyük hayranı olan Ibrahimovic ve Amorim, van Dijk'ın 35 yaşında da (gelecek yaz 36 olacak) takım için önemli bir güç olabileceğine inanıyor.

Savunmayı güçlendirmek için tek fikir van Dijk değil. Ocakta, satışa kapıyı aralayan Sporting Lizbon'un Portekizli stoperi Gonçalo Inacio için de bir girişimde bulunulacak. Başlangıç bedelinin 40 milyon civarında olması bekleniyor. Inacio ile Amorim'in menajerleri aynı; Milan ile ilişkileri çok iyi ve yazışmaları oldukça düzenli.