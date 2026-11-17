Jorge Mendes, Barcelona'ya gelerek geleceğini değerlendirmek üzere Alejandro Balde ile görüştü. Kanat oyuncusu, İtalya'yı da kapsayan çok sayıda transfer söylentisinin odağında.

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Bu, hiç beklenmedik bir gelişme değil. Ancak Jorge Mendes Barcelona'ya geldiğinde şehirde ve Katalan kulübünün antrenman tesisleri çevresinde hayat durmasa da yavaşlıyor. Mundo Deportivo'nun da doğruladığı üzere Portekizli ünlü menajer, temsil ettiği oyuncularla görüşmek için bugün şehre geldi.

Bu kez gündemin merkezinde Lamine Yamal yoktu. Mendes, şehir merkezindeki bir restoranda ekibiyle hızlı bir öğle yemeği yedikten sonra Alejandro Balde'nin evine gitti ve oyuncunun geleceğine ilişkin sonraki adımları belirlemek için görüşmelere başladı.

FLICK YÖNETİMİNDE AZ SÜRE BULDU - İspanyol bek, yıl başından bu yana Hansi Flick yönetiminde yalnızca 5 maçta forma şansı buldu ve tamamen yedek konumuna düştü. Toplamda sadece 124 dakika oynadı. Yalnızca bir maçta bir devreden uzun süre sahada kaldı: Xavi Espart'ın yerine oyuna girmek zorunda kaldığı El Clasico'da. Ayrıca 10 maçın tamamında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.

OCAK AYINDA NE OLACAK? - Katalan kulübü, Balde'nin ayrılığına kapıyı kapatmadı. Nitekim onun yerini alabilecek, kanatta farklı görevler üstlenebilen bir oyuncu için piyasayı yokluyor. Juventus'tan Cambiaso'nun adı ise arka planda kalmayı sürdürüyor. Kiralık transfere açık olunması çözüm olabilir. Çünkü 2003 doğumlu oyuncu bir yandan Barcelona'dan ayrılmak istemiyor, diğer yandan yeniden çıkış yakalamak için daha fazla süre almak istiyor.

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HANGİ KULÜPLER İLGİLENİYOR? - Mendes ile yapılacak görüşme, olası adresler arasında bir öncelik sırası belirlemeye yarayacak. Milan, Monaco, Liverpool, Manchester United, Benfica ve Aston Villa'nın oyuncuyla yakından ilgilendiği uzun süredir konuşuluyor. Ancak Mundo Deportivo ve başka İspanyol basın kuruluşlarına göre gelişmeleri en yakından takip eden iki kulüp Paris Saint-Germain ve Juventus.